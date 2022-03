A zde měla zastoupení i Česká republika. V soutěži pro nejsilnějšího hasiče na světě pořádanou podle kategorie Strongman se mezi soutěžící dostal tým Čechů, hasič Mirek Šín z Ostravy a hasič z Liberce Jan Pipiš. Hlavním pořadatelem této mimořádné události je proslulý herec a kulturista Arnold Schwarzenegger.

Ve vaší kategorii jste poměřovali síly s kolegy hasiči z celého světa. Jaké to bylo?

Největší silová základna hasičů jsou Amerika s Kanadou, těch bylo nejvíc. A aby se to doplnilo, pozvali závodníky z Čech a z Irska. Soutěžil kolega Mirek Šín z Ostravy a já byl v pozici oficiálního náhradníka, protože mám sice nyní sto kilo, ale byl jsem jednoznačně nejhubenější ze všech. Kolega má 120 kilo a také byl mezi hasiči nejhubenější. Odhadem tam byla průměrná váha 140 – 150 kilogramů.

Je to doma! „Ohnivý lev“ Jan Pipiš je mistrem Evropy, zaběhl i osobní rekord

Jak potom takový hasič třeba běží k zásahu?

Oni mají trochu jiné profese. Jeden byl třeba kapitán výcvikové školy pro hasiče, další byl vyšetřovatel požárů. Ti chlapi nejsou tlustí, jsou velcí a silní. Nejsou to přímo výjezdoví hasiči, můžou to být strojníci nebo vyšetřovatelé, ale fyzičku mají naprosto úžasnou. Jsou to siláci, ale dost pohybliví.

V čem tedy hasiči v této silové kategorii soutěží?

Jednotlivé disciplíny pro nás v tomto závodě byly jeden z nejtěžších úkolů. Pořadatelé nás vybrali podle našich výsledků ze soutěží z minulých let, já byl vloni Mistr Evropy ve fire fitu, kolega vyhrál několikrát světové hasičské a policejní hry v trojboji – mrtvý tah, dřep a bench press. Podle těchto výsledků si nás vybrali, oslovili nás, poslali zvací video a my jim museli na oplátku poslat různé výsledky a ukázky z našich tréninků. Mají na to celé speciální týmy, které si vytipovávají po celém světě soutěžící a zvou je. Jinak se na Arnold Sports Festival nelze dostat.

Strongman je o tom, že jsou určité cviky, které se v této kategorii používají, to jsme nevěděli. Před závodem vyšel seznam čtyř disciplín, ve kterých se bude na místě soutěžit. A teprve tehdy jsme začali zjišťovat, co je to vůbec za disciplíny. První je tzv. log press, což je tlustá kláda s madly o váze 120 kilo, která se musí ze země přesunout nad hlavu. Druhá disciplína je pytel s pískem, rovněž 120kilový, který se nosil určitou vzdálenost tak dlouho, dokud člověk mohl. Třetí disciplína byl mrtvý tah 240 kilogramů. A poslední bylo táhnout na takových saních 200kilogramovou zátěž na laně.

Když si představím takového typického Američana, kde je poměrně dost lidí urostlých, je vlastně tato soutěž přípravou na reálnou praxi a hasiče pak nepřekvapí, když mají takového cvalíka někde zachraňovat?

De facto ano.

Pobyt v hernách s blikajícími automaty se podobá peklu, říká bývalá gamblerka

Jak dlouho jste se připravovali?

Dozvěděli jsme se to tři měsíce před závodem, takže jen tři měsíce. Na tu dobu jsme se zavřeli před světem a trénovali. Teď máme před sebou celý rok na přípravu, pojedeme znova, organizátoři nás opět pozvali. Takže bude víc času na přípravu. Pořadatelé mi tam vytvoří moji kategorii, protože měli možnost porovnávat a viděli ty velké hmotnostní rozdíly mezi jednotlivými účastníky.S Charliem (Mirek Šín, poz. red.) jsme vlastně předtím vždy trénovali spolu, ale nikde moc nesoutěžili. Ale teď máme společný závod, společný cíl, závod Arnolda Schwarzeneggera. A protože přišla tato výzva, která se neodmítá, nejspíš změníme průběh roku i přípravu.

Když jste tedy jeli na Arnold festival, potkali jste se s Arnoldem Schwarzeneggerem?

V Americe to je tak, že hasiči obecně jsou nesmírně vážení lidé. Až nám to přišlo neuvěřitelné. Kamkoli jsme přijeli a řekli, že jsme hasiči, dostali jsme nejlepší místa na sezení nebo vstupenky na jednotlivé soutěže, seděli jsme v první řadě. Viděli jsme se s nejsilnějším mužem na světě Hafthorem Bjornssonem, který zvedl 506 kilo na mrtvý tah, a s jinými šampiony. Všichni za námi chodili, všichni si povídali. Tím, že kategorie hasičů je prestižní, přišel za námi osobně i Arnold Schwarzenegger, bavil se s námi, popřál nám hodně štěstí do závodů. I závodníkům předával medaile. Všem hasičům moc poděkoval za službu, kterou odvádí, a ocenil, že i přesto jakou službu odvádíme, dokážeme ještě sportovat na takové profesionální úrovni. V tu chvíli jsme se cítili jako malí kluci, kteří vidí Ježíška a splnil se nám dětský sen. Doteď mám plakát Arnolda doma na zdi.

Arnold se chodil hodně koukat také na závody. Třeba se objevil a hlasatel hned hlásil závodníkům i divákům, že přišel a vyvolalo to úplný wow efekt, kdy se 6 tisíc lidé zvedlo a jásalo. Zrovna to byl závodník z Ukrajiny a všichni ho extrémně podporovali a ještě k tomu ten Arnold. A moderátor mu říká: „Podívej se, všech šest tisíc lidí stojí za tebou a za Ukrajinou, i Arnold tě přišel podpořit.“ Ještě teď mám husí kůži z toho zážitku.

Jan Pipiš není jenom hasičem, ale také sportovcem tělem a duší

Dojmy tedy máte ze soutěže skvělé?

Mně se tam potvrdilo, že lidé, co dělají silový sport, jsou strašně dobrá parta. My jsme tam chodili a viděli chlápka, který nám někoho připomínal a on to Lee Haney, devítinásobný mistr Olympie. My za ním šli, pozdravili a představili se, že jsme hasiči z České republiky. A on se hned chtěl s námi fotit. Byli jsme z toho překvapení.Něco takového se dělo každý večer. Největší paráda bylo setkání s americkou ikonou. Každý večer jsme se setkávali s chlápkem, který byl obrovský, ale my ho vůbec neznali. Měl na sobě oblečený kuchařský rondon, vojenské kalhoty a vojenské boty. Ale pak jsme si všimli, že má nějaké armádní vyznamenání, jak jsme později zjistili jedno z nejvyšších v Americe. Tak jsme si furt říkali, co to je za člověka? Rozcvičovali jsme se, trénovali a on furt za námi chodil, ptal se, jestli je všechno v pohodě, rozcvičoval se s námi. A kdekoli jsme se mihli s tímhle naším kamarádem, všichni se s ním fotili a obdivovali ho. Tak jsem se jednou odhodlal a šel se ho zeptat, kdo že vlastně je. On se usmál a začal nám vyprávět. Byl to válečný hrdina a jeden z nejlepších kuchařů na světě Andre Rusch, vaří v Bílém domě prezidentu Bidenovi a k tomu je ještě velký propagátor armády. Každý den dělá 2 222 kliků a do toho vede obrovskou kampaň pro zdravý životní styl u mladých Američanů. Je to obrovská americká superstar.

Celý ten závod byl tedy jeden obrovský zážitek?

Maximálně.

A jaké jsou celkové dojmy?

Neudělali jsme ostudu a výsledky byly skvělé. Ale teprve do toho pronikáme a pro příští rok máme informace o závodu, informace o technice a rok na to se připravit. Jsme s pořadateli v kontaktu a musíme o sobě neustále podávat nějaké zprávy. Příští rok to má být v Santa Monice, v modle všech, co cvičí, v Muscle Beach, což je místo, kde tenkrát Arnold Schwarzenegger a Franco Columbu začínali cvičit na pláži.