Můžete přiblížit své pocity, když bylo sečteno sto procent okrsků a byly známy konečné výsledky?

Když mám mluvit sama za sebe, tak určitě řeknu, že jsme byli mile překvapeni. Protože po osmi měsících intenzivní práce vyšplhat se na 4,7 % platných hlasů je nádherný výsledek. Dostat se před zaryté politické strany jako Komunistická strana Čech a Moravy či ČSSD, to je úspěch.

Postavila jste se do čela krajské kandidátky. Byla to pro vás první premiéra?

Ano, byla to pro mě první politická zkušenost.

Proč jste se rozhodla propůjčit svou tvář Přísaze?

Viděla jsem za prací Roberta Šlachty neskutečné úsilí a práci pro lidi. A to, že zde nefungovala žádná korupce a nic podobného. To bylo pro mě hrozně důležité. A můj tatínek byl celník, takže mi je blízké toto prostředí. (Robert Šlachta působil v Celní správě České republiky, pozn. redakce)

Atakovali jste pětiprocentní hranici. Máte v plánu nadále pokračovat?

Určitě ano, budeme pokračovat dál, volbami to nekončí. Tohle je startovací lajna pro nás a znamenaná to pro nás mnoho. Získat celorepublikově přes 250 000 hlasů je krásné. Napoprvé ohromit tolik lidí a přitáhnout k sobě pozitivní ohlasy. Dali jsme tomu maximum, obětovali svůj čas. Neberu to jako prohru, naopak jsem vděčná a cítím pokoru. Cesta teprve začíná. Máme před sebou komunální volby, potom krajské a opět sněmovní. Ono to je možná i dobře, začínat se má odspodu. Postupně projdeme všechny úrovně a naučíme se spoustu nových věcí. Lidé uvidí za námi další práci a získáme ještě větší potenciál.

Politické strany uzavíraly předvolební koalice a kandidovaly společně. Jak to vnímáte?

Podle mě to je podvod na voliče, nic jiného. Chci volit jednu určitou politickou stranu a ne více stran, to je za mě nesmysl. Pirátům se jít do koalice nevyplatilo a odrazilo se to na výsledcích.