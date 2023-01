Můžete přiblížit příběh, který stojí za vznikem značky Bacule?

Nejlepší bude začít u mého vztahu ke sklu a ke sklářskému řemeslu jako takovému. Přibližně před deseti lety jsem si zkusila navrhnout první vázu a od té doby jsem tomuto materiálu propadla. Nikdy jsem sklářské řemeslo nestudovala, dostala jsem se k němu intuitivně. Jezdila jsem do skláren, vyptávala se mistrů sklářů a pronikala do tajů. Na vysoké škole jsem si sjednala dvouletou praxi ve sklárně Kavalierglass v Sázavě a tam začala tvořit se sklovinou Simax. Ta mě oslovila natolik, že se jí držím v podstatě doteď. Na praxi jsem se učila, jak sklo funguje a dokonce jsem získala možnost tvořit sama nad kahanem. Začaly vznikat první kusy podobné Baculím. Od té doby jsem se ale věnovala i jiným produktům, jako je například nápojové sklo. Od toho jsem upustila a vrátila se zpět na pomyslnou startovací čáru. Nakonec nadešel den, kdy světlo světa spatřila první Bacule a já jsem cítila, že je to produkt, kterému se chci věnovat a zabývat se jím. Poté následovaly hodiny shánění skláře, se kterým bych spolupracovala, řešení závěsného systému a v neposlední řadě krabičky, grafika, vytvoření sítí a vypuštění produktu do světa.

Mladá sportovkyně z Liberce skončila na vozíčku. Tohle není konec, říká

Vy jste propojila sklo a živé rostliny. Jak se zrodila láska ke květinám?

Lásku k rostlinám jsem zdělila po mém dědečkovi. Mám doma džungli, pokojovky zabírají hodně místa. Miluji řízkování a rozmnožování květin. Baví mě pozorovat proces, kdy kořínky každý den udělají nový posun k životu. V jednu chvíli jsem měla plné parapety a nebylo místo, kam dát další rostlinky. Doma jsem měla své první polotovary Baculí a nápad byl na světe! Vytvořila jsem první Baculi, udělala rychlý průzkum trhu a napadlo mě poslat Bacule do světa.

O názvu jste měla hned jasno, nebo jste zkoušela různé alternativy?

S názvem jsem se popravdě nějakou chvíli potýkala. Věděla jsem, že chci ryze český produkt, což pro mě znamenalo vymyslet i český název. Zkoušela jsem několik variant, jako například baculky, ale bylo to trochu zavádějící. Zvítězily Bacule, kde je, jak doufám, kousek vtipu a místo pro představivost a dotváření si smyslu a podstaty.

Pochopil jsem, že každá Bacule je originál. Je to tak?

Přesně tak, každá Bacule je originální, ručně foukaný kousek, který je dělaný z ruky. Mají organické tvary, které vychází právě z přírody. Jsou si podobné, ale každá je trochu jiná. Bacule mají závěsný systém, díky kterému si je můžete pověsit. V současné době je na výběr ze dvou variant, a to mosaz a černá. Obě mají černý provázek. S variantami kovů a barvami provázků mám v plánu si ještě do budoucna více hrát, abych mohla zákazníkům nabídnout větší škálu a lepší výběr.

Jakmile jsem ponořila ruce do vlny, už jsem je nevyndala, říká oceněná tvůrkyně

Vzpomínáte si ještě na svou první Baculi?

Samozřejmě, na první Baculi se nedá zapomenout! Byla křehká a nejspíše se mi také brzy rozbila. Místo pevných a přesných trubiček byly pokusné drátky a různé druhy provázků, které se třepily. To vše jsem ale začala vychytávat a zkoušela jsem různé množství druhů materiálu tak, abych produkt dovedla ke své spokojenosti. Bacule jsou tak ze Simaxu, jsou tedy pevné a při manipulaci se nemusíte bát nárazu nebo ťuknutí.

Vyrábíte Bacule sama, nebo spolupracujete se skláři?

První prototypy jsem vyráběla sama. Mám ale klasické zaměstnání na plný úvazek, takže to bohužel není v mých silách, abych všechny Bacule i sama vyráběla. Mám tedy svého skláře, se kterým spolupracuji a Bacule pravidelně odebírám.

Kde čerpáte inspiraci?

První záchvěv většinou vychází ze mě samotné. Buď řeším nějakou potřebu, jako byl nedostatek místa na řízkování, a nebo mám nějakou otázku, skrze kterou poté začnu navrhovat. Nedokážu říci, zda-li přichází z přírody, lidí či jiné tvorby. Věci, které navrhuji, vytváří všednodennost, která ve mě zanechává stopy. Silnější nebo slabší a ty poté mohu používat dále při tvoření návrhů.

Během covidu jsem si sáhl na dno. Psaní desky byla terapie, líčí rapper Garand

Zařadila jste se mezi regionální tvůrce. Jak hodnotíte jejich možnosti a podporu v Libereckém kraji?

Osobně jsem například využila možnost zdarma konzultovat svůj začínající projekt v Lipo.ink, a to mě opravdu hodně posunulo. Myslím si, že bez této jedné hodiny bych byla stále v “mrtvém bodě”. Probrali jsme nejen různé úhly pohledu na můj projekt, ale i mé osobní nastavení v rámci podnikání. To mi velmi pomohlo odhalit úskalí a vše posunout dále a hlavně se nebát jít do toho po hlavě.

Sami tvůrci přiznávají, že v dnešní době nestačí jen mít nějaký dobrý produkt. Jak jste to měla se svou značkou?

Po studiu designu jsem si myslela, že mít dobrý produkt stačí, a pokud je dostatečně dobrý, začne se prodávat sám. To bohužel není pravda a myslím si, že produkt, byť dobrý, je pouze špičkou ledovce. Zbytek je hledání dobrých výrobců, pokud to je potřeba, komunikace a marketing. Navíc je na internetu velké množství konkurence, takže bez věcí výše zmíněných by to nejspíše nešlo. Sama pracuji už třetím rokem v libereckém Severském světle, kde dělám marketing. Určitě je to pro mě neskutečně zajímavá zkušenost, kterou teď zkouším přetavit a uchopit a prezentovat produkt dle svých představ. Takovou zkušenost bych přála každému tvůrci, nebo by měl být takovýto předmět minimálně zařazen na každou školu pro designéry a tvůrce. (úsměv)

Svou tvorbu prezentuje hlavně na Instagramu. Jsou Bacule k dostání i v kamenných obchodech?

Bacule jsem poprvé prezentovala právě na Instagramu. Myslím si, že u začínajících menších značek by to bez toho skoro nešlo. Nebo šlo, ale je to nejjednodušší varianta, kde začít, a navíc to je zdarma. Stojí to pouze čas, ale to se počítá do celku budování nové značky. Díky Instagramu se mi ozvaly obchody z Liberce i Prahy, kde Bacule pravidelně prodávám. Díky Instagramu na mě také přišli z akce Event.Brno, kam jsem jela a také vytvořila prodejní spolupráci v Brně. Aktuálně prodávám Bacule v Hrsti v Liberci, Zahradě na niti a U jednoho stolu v Praze a v Engobě v Brně. Tento rok 2023 začínám se spolupracemi v obchodech jako je CZECHDESIGN a Ones v Praze. Což je takové malé splnění velkého snu.

Vypadají jako skleněné perle. Pralinky z Jablonce dobývají kraj

Navštěvujete regionální akce, jako například Design Days Reichenberg (DDR) či Tatrhy?

Ano, byla jsem na DDR 2022, kde jsem v podstatě poprvé prezentovala Bacule na živo. Tatrhů jsem se zatím nezúčastnila, ale ráda bych to “napravila”. (smích)

Myslíte si, že lidé už více oceňují regionální, domácí tvorbu a jsou ochotni do ní investovat?

Myslím si, že je to čím dál lepší a lidé chápou vyšší cenu produktu a nebojí se si připlatit.

Jaké máte plány do budoucna?

V tomto roce mám v plánu dokončit spolupráci s CZECHDESIGN a obchodem Ones. Také bych ráda Bacule dostala i do dalších větších měst v Čechách. Mým největším cílem je zúčastnit se jedné z nejznámějších designérských akcí v České republice. Budu doufat, že vše půjde podle plánu. Pokud by Bacule chtěly překročit hranice, tak jim určitě nebudu bránit. (smích) Toto je ale spíše dlouhodobější plán, sen a uvidíme, jak vše půjde. Nerada bych předbíhala.