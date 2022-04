Zdroj: DeníkMůžete popsat svou cestu na literární pole?

Na tuhle cestu jsem si sbalila kojící bikiny a opalovací krém proti striím… Odstartovala ji totiž mateřská dovolená. No, než cestu na literární pole bych to označila spíše za literární políčko. Začátek toho všeho měl políčka akorát tři. (smích) Byl to krátký komiksový strip, který jsem nakreslila, abych se nějak humorně vyrovnala s výzvou zvanou mateřství. Vlastně mi ten první obrázkový kousek už ani nepřijde bůhvíjak vtipný, ale tehdy mi hned bylo jasné, že z toho jednou bude knížka. A už jsem si v hlavě pro jistotu zkoušela rozhovory u Krause a v pořadu Sama doma, až ta sláva přijde. Komiksy jsem kreslila velmi jednoduše – měla jsem na to ze začátku jen tu nejistou dobu poledního spánku mimina. Na Facebooku si získaly své fanoušky velmi rychle a za nějaký čas mě oslovila Tereza Nekorancová z nakladatelství Euromedia, jestli je nechci vydat knižně. A bylo to.

Lenka Sadvarová

Narodila se 30. 5. 1983

Bydlí v Liberec

Vystudovala Filmovou akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Je na volné noze (marketing)

Baví ji divadelní improvizace

Malá máma je fiktivní postava. Nakolik ale její podobu ovlivnily vaše zkušenosti s mateřstvím?

Příběhy Malé mámy jsou inspirované mými zkušenostmi. Ale nejen to. Využila jsem i vyprávění mých kamarádek, příbuzných, sousedek a tak dál. Takže to není čistě autobiografické. Samozřejmě ty situace, ve kterých je Malá máma obzvlášť trapná, se staly mým kamarádkám, příbuzným či sousedkám…

O názvu komiksu jste měla hned jasno?

Nápady na komiksy jsem nejprve psala do šuplíku a také název vznikl dříve než vůbec první kreslený strip. Většinu času jsem v té době trávila v milé společnosti nemluvněte, takže za název můžu být vděčná i své tehdejší omezené slovní zásobě. Vlastně se teď s odstupem skoro divím, že se to nejmenuje „brm brm“ nebo „tlátm“.

Pobyt v hernách s blikajícími automaty se podobá peklu, říká bývalá gamblerka

Příruček a chytrých knih o mateřství se vydává poměrně dost. Radí, jak být tou zaručeně dobrou mámou. S jakým poselstvím jste vydávala komiks? Co byste chtěla, aby si z něj čtenářky odnesly?

Komiksy Malé mámy občas v knihkupectví opravdu zařadí mezi knížky o výchově. Což mě tedy upřímně baví. Nevydávala jsem ho s poselstvím, jen s chutí pobavit sebe – a možná i pár čtenářů. Těším se, až se dostane na poličku vedle příruček na rady do domácnosti. Feng-šuej, Marie Kondo a Malá máma. Expertka na úklid s přístupem „když si sundám brýle, bordel zmizí!“ To budou teprve prodeje!

Druhý díl komiksu se křtil v libereckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč. Máte citovou vazbu k tomuto ikonickému místu v městě pod Ještědem?

U Fryče to znám jako čtenářka, divačka, ale i třeba slam poetry performerka nebo hráčka improvizovaného divadla. A je mi tam vždycky dobře. Jedničku jsem křtila velkolepě v Praze s celebritami, novináři a fotografy. „Uhněte s tou knihou, chci vyfotit Sandru Novákovou,“ volal na mě jeden z nich. Dvojka vyšla v čase, kdy byl společenský život omezen kvůli covidové situaci. Jsem ráda, že jsem knížce mohla dopřát komorní křest. Lokální, přátelský a hodně veselý. Bavil mě víc. A byly na něm chlebíčky!

Máte dostatek materiálu třeba i na 3. díl? Můžete přiblížit své plány na literárním poli?

Mám zapsané nějaké nápady, na celou knížku to ještě není. Ale materiál mi běhá všude kolem. Teď ho jen nacpat do těch políček. Tři díly – to by bylo hezké v boxu, to by se mohlo prodávat na Vánoce… Uvidím, co by na to řekli v nakladatelství. Jinak jsou to spíš přání než plány. Třeba si troufnout na delší příběh formou komiksu. A taky bych zas někdy ráda něčí knížku ilustrovala. Dětskou nejlépe. Mám na kontě jedno leporelo s elektronickou tužkou, což byl vlastně můj vstup na knižní trh ještě před Malou mámou. Prodává se stále – i v jazykových mutacích.

Malá máma 2 je nominována na Knihu roku Libereckého kraje 2022 v kategorii Cena čtenářů. Překvapilo vás to? Myslíte si, že byste mohla vyhrát?

Nominace mě doslova šokovala! Znamená to totiž, že přihláška do ankety, kterou jsem si sama vyplnila, neskončila ve spamu, hurá! (smích) Hlavně jsem zvědavá na slavnostní vyhlášení. To, jestli si odnesu cenu, mě nezajímá tak moc, jako jestli tam budou chlebíčky… (smích)

Jaká se vám dostávají ohlasy na obě knihy?

Často přichází komentář: „Přesně jako u nás! Vy nás sledujete?“ Ohlasy dostávám samé dobré, asi se mi ty nedobré neodváží nikdo říct z očí do brýlí. A co je zajímavé, Malou mámu zbožňují malé děti – první čtenáři. To mi pak jejich maminky píšou, že musely vysvětlovat pojmy jako „celulitida“, „mateřský plurál“ nebo třeba „stockholmský syndrom“.

Myslíte si, že se dá mateřství zvládnout s nadhledem a špetkou humoru?

Doufám, že dá. Přidala bych ještě laskavost k sobě. A tabulku čokolády.

I život s ekzémem může být TOP, říká blogerka z Jablonce Inka Teschinská

Jak vás samotnou mateřství ovlivnilo?

Hodně, jako snad každého. Umím se dobře vyspat. Jsem krásná, říká mi to totiž můj syn. A rozlišuji například také různé druhy bolesti – podle tvaru kostiček lega, na které šlápnu.

Jakou radu byste na závěr vzkázala nastávajícím maminkám?

Mohla bych použít některé z mých oblíbených lidových mouder, třeba „bez pláče nejsou koláče“, „každý chvilku tahá plínku“ nebo „když se dva perou, třetí se přidá“. Ono ale stačí zabrouzdat internetem nebo se jen tak projít. Nějaká pěkná nevyžádaná rada přijde sama.