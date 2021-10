Jak byste zhodnotil volební účast, která překonala hranici 60 %?

Jednoznačně sympatická! Je to jedna z nejlepších zpráv těchto voleb, že lidem nebyly volby lhostejné a přišli ve velkém reprezentativním počtu. Dlouho se nestalo, že by se za poslední léta zvedla účast, zvlášť u sněmovních voleb. Vnímám to velmi pozitivně. Lidem není lhostejné dění v tomto státě.

Zdroj: DeníkMůžeme polemizovat, jakou měrou přispěla k tomu epidemie koronaviru…

Kuriózně Andrej Babiš tím, jak dělal výraznou kampaň, a nutno dodat úspěšnou, podobně jako při minulých krajských volbách namotivoval své soupeře, aby neusnuli na vavřínech a vydali se do politického boje.

V Libereckém kraji mají dlouhodobě pevné postavení Starostové. Ti se pro letošní volby spojili s Piráty a skončili na třetím místě. Mělo dopad na výsledek právě toto spojenectví?

Myslím si, že jim spojení s Piráty uškodilo. Velká část voličů, která dlouhodobě podporovala Starosty, nebyla ochotná se ztotožnit s jejich koalicí s Piráty. A tím, jak Andrej Babiš jel nelítostnou kampaň, která rozebrala volební program Pirátů, spousta voličů znejistěla. Část z nich zůstala doma a druhá část svůj hlas odevzdala koalici Spolu. Kdyby šli Starostové do voleb samostatně, výsledek by byl někde jinde, přinejmenším by dosáhli parity s koalicí Spolu. Možná by dokonce v kraji dominovali.

S kartami zamíchalo také kroužkování. Například Vít Vomáčka z třetího místa na kandidátce Spolu poskočil a stal se poslancem. Pomohlo mu i to, že je starostou Kravař?Určitě ano. Ukazuje se, že Liberecký kraj už uvažuje velmi regionálně a podporuje komunální tváře. Voliči si osvojili kroužkování a mají tendence vybírat komunální osobnosti. Výjimkou jsou strany, které spíše podporují senioři. Například u ANO 2011 je ta tendence kroužkování menší.

Lze říci, že jsou po letošních volbách ČSSD a KSČM mrtvé strany? V kraji ani jedna z nich nepřekročila pětiprocentní hranici.

Neřekl bych, hodně to ovlivní ekonomika a její vývoj. Nečeká nás ekonomicky jednoduché období, zatíží novou vládu spoustou nepopulárních opatření a rozhodnutí. Je dost možné, že speciálně sociálním demokratům by to mohlo pomoci. Záleží, kdo se ujme vedení strany. Pokud se budou chtít vrátit do sněmovny, musí udělat razantní změny, přijít s novými tvářemi a tématy.

Jak vidíte vývoj komunistické strany?

Pravděpodobně dojde k radikalizaci, posunutí se do protestního rozměru. Stanou se „mladými a neklidnými“, generačně poskočí.

Pětiprocentní hranici zisku hlasů v kraji atakovala Přísaha Roberta Šlachty. Má toto uskupení potenciál uspět za čtyři roky ve volbách?Záleží na tom, jak se její špičky rozhodnout pokračovat a jaká si zvolí klíčová témata. Dá se očekávat, že další čtyři roky budou hlavně o ekonomice a to volání po spravedlnosti zůstane velmi silné. Velkou roli sehraje i to, zda se rozhodnou pro kontaktní kampaň. A nesmíme zapomenout sledovat hnutí ANO 2011. Pokud se Andrej Babiš opravdu rozhodne pro postupné opuštění politiky, bude tu obrovská politická síla, která se začne spíše drolit. Babiš si nevychoval nástupního prince či princeznu a nedal straně jinou identitu než to, že se jedná o hnutí Andreje Babiše. Vznikne tak politické vakuum, do kterého budou vstupovat další politické subjekty a vytahovat si z něj výrazné osobnosti a témata.

Lze říci, že tyto volby odstartovaly fenomén tvorby předvolebních koalic?

Úspěch Spolu může být jeden ze stimulů. Vrací se do hry pravidlo, že spolupracovat a dělat kompromisy se vyplácí. Na druhou stranu tu bude poučení Piráty, kteří doslova zažili armagedon. Předvolební aliance přejí výrazným osobnostem a kampaním. Je to jako s ohněm, dobrý sluha a špatný pán.