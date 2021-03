I po roce společnost stále sužuje epidemie koronaviru a s ní spjatá opatření. Jedním z nástrojů v boji proti nákaze se stalo očkování, do kterého se kromě očkovacích center zapojili i praktičtí lékaři. Jedním z nich je Veronika Gulyášová, která má ordinaci v Ruprechticích v Liberci.

Zdroj: DeníkMezi svými pacienty zatím eviduje značný zájem. Nezměnily to ani krevní sraženiny a další zdravotní problémy v souvislosti s očkovací látkou AstraZeneca. „Většinou se lidé chtějí naočkovat jakoukoliv vakcínou, aby byli co nejdříve chráněni,“ řekla v rozhovoru pro Deník praktická lékařka.

Proč jste se rozhodla zapojit do očkování proti Covidu-19?

Od začátku jsem v tom měla jasno. Pro spoustu našich pacientů je mnohem jednodušší zajít si do ordinace, kterou mají v místě svého bydliště a jejich praktický lékař je dobře zná.

V čem vidíte největší překážku očkování?

V nedostatku vakcín. Obdrželi jsme pouze jednu lahvičku vakcíny od firmy AstraZeneca, což znamenalo jednu dávku pro dvanáct lidí. Na další čekáme. Od dubna by se mělo v ordinacích praktických lékařů očkovat jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson&Johnson.

Vidíte očkování jako jediný nástroj ke zvládnutí epidemie?

Určitě ho svým pacientům doporučuji. Je to nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak dosáhnout tzv. kolektivní imunity. Ta vzniká tehdy, když se dostatek lidí stane imunních k danému infekčnímu onemocnění. Je to jediná cesta, jak zastavit pandemii. Aby tento stav nastal, potřebujeme proočkovanost populace mezi 60 až 70 %.

Koho aktuálně můžete proočkovat?

Můžeme očkovat v ordinaci registrované klienty ve věku 80+, 70+ a mladší pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu onemocnění Covid-19 je obdobné jako riziko v dané době očkovaných osob. Tím myslím pacienty např. s cukrovkou, obezitou, závažným dlouhodobým onemocněním plic, srdce, ledvin, jater, onkologické pacienty či lidi po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně. Dále jedince na čekací listině před transplantací či pacienty s oslabeným imunitním systémem.

Jaký mají pacienti o vakcínu zájem?

Na nedostatek zájmu o očkování si naštěstí nemůžeme stěžovat, poptávka po vakcíně je i u mladších lidí.

Neproběhlo odhlašování z registračních termínů na očkování AstrouZenecou kvůli případům krevních sraženin?

Šlo pouze o jednotlivce, kteří preferovali očkování v očkovacím centru jinou látkou. Většinou se ale lidé chtějí naočkovat jakoukoliv vakcínou, aby byli co nejdříve chráněni.

Jak moc poznamenala epidemie koronaviru vaši práci praktického lékaře?

Pandemie práci v ordinaci značně změnila. Ačkoliv je osobní kontakt s pacienty co se stanovení diagnózy týče nenahraditelný a nejjistější, vzhledem k epidemiologické situaci bylo nutné omezit ho u pacientů se známkami virového onemocnění. Ti si mohou zavolat, ale v poslední době pro přetížení telefonické linky preferujeme e-mailovou komunikaci. Na e-maily odpovídáme i po ordinační době. Pokud shledám, že dotyčného vzhledem k jeho obtížím musím vidět, pozvu si ho na osobní konzultaci. V tomto případě se snažíme zamezit jeho kontaktu s ostatními pacienty v čekárně.

Jaká jste udělali v čekárně a ordinaci opatření, abyste minimalizovali riziko nákazy koronavirem?

Začátek pandemie pro nás v ordinaci znamenal „malou revoluci“. Čekárna byla na jaře uzamčena a pacienti vcházeli dovnitř až po předchozí domluvě s personálem ordinace. V současné době je čekárna opět otevřena, ale v jejích prostorách a v ordinaci se smějí potkávat maximálně tři lidé. Každý pacient musí mít respirátor. V ordinaci i v čekárně probíhá pravidelně dezinfekce a časté větrání.

Pokud bude mít pacient podezření, že se nakazil koronavirem, jak má postupovat?

Zůstat doma a pokud možno se izolovat od ostatních členů domácnosti. Pokud potřebuje nakoupit, je vhodné požádat někoho známého, případně si nákup objednat on-line s tím, že nákup má zůstat venku přede dveřmi, na verandě apod. Je nutné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem svého praktického lékaře (nechodit do ordinace bez předchozí domluvy) a krajskou hygienickou stanici ohledně dalšího postupu a trasování osob. Doma často větrat, používat vlastní ručník, nádobí mýt čisticím prostředkem. A hlavně dodržovat zásady hygieny.

Řada lidí má pocit, že ostatní diagnózy vymizely. To ale nebude realita, že?

Přesně tak, je to jen zdání. Pozorujeme s obavami, že lidé mají často tendenci řešení svých zdravotních obtíží odkládat. Zbytečně oddalují návštěvu nejen u praktických lékařů, ale i u specialistů. V této souvislosti bych chtěla upozornit, že i v této době u nás probíhají běžně preventivní prohlídky, které by měl každý absolvovat po dvou letech. Aktuálně už řešíme běžné záležitosti, obavy z návštěvy ordinace postupně mizí. Vzhledem k nařízení nošení roušek a respirátorů jsme zaznamenali na podzim a v zimě nižší výskyt jiných respiračních onemocnění včetně chřipky.

Jak byste přesvědčila jedince, kteří si myslí, že žádný koronavirus neexistuje a věří v tzv. fake news?

V současné době není lehké najít kvalitní zdroj s ověřenými informacemi. Ať chceme, nebo ne, každý člověk má svou názorovou bublinu, do které se uzavírá a chce poslouchat stejné názory a argumenty, které má on sám. Role praktických lékařů proto spočívá ve vysvětlování a dávání informací na pravou míru. Někdy bohužel popírače onemocnění Covid-19 nepřesvědčí nic, dokud nezažijí ve svém blízkém okolí těžký průběh nebo dokonce úmrtí na toto onemocnění.