Zdroj: DeníkJak jste se dostal do komunální politiky?

Bylo to před volbami do obecních zastupitelstev v roce 2010. A jak jinak, bylo to tak trošku z hecu. Dali jsme se dohromady a k mému překvapení mě pak zvolili starostou. Nejprve to vypadalo, že v zastupitelstvu o hlas prohraji, nakonec jsem ale v tajné volbě o hlas vyhrál. A prý, že zítra nastupuji. Já říkám vždyť nemůžu, tehdy jsem pracoval jako externí bezpečnostní a požární technik v liberecké Magně a měl jsem zrovna školit. Prostě jsem vůbec nepočítal, že by mě zvolili. A tak to všechno začalo.

Vy jste do úřadu nastoupil v době, kdy se řešila havárie opěrné zdi na hradu Vranov. Ta spadla na konci září a před Vámi bylo v listopadu, co s tím dál…

Snažil jsem se hledat dotaci. Na obci už byl připraven jakýsi projekt, ale ten byl připraven statikem, který neodhadl, že zeď může spadnout. Když byl upozorněn, že se zeď boulí, kontroloval ji a jeho závěr byl, že zeď nespadne. A do měsíce byla dole. Naštěstí to bylo v noci, takže se tam nikdo nepohyboval. Neměl jsem k jeho projektu důvěru. Pak jsme to zkoušeli přes společnost, která to chtěla provést přes státní dotaci z ministerstva kultury. Už jsme přemýšleli jak na to. Původně se myslelo, že se bude opravovat zespodu, proto jsem se musel domluvit s vlastníky pozemků, vyřešit dočasné vyjmutí části území z lesního fondu. Měli jsme už vše připraveno, projekt počítal s cirka osmi miliony korun, osmdesát procent dotace. Ale na ministerstvu jsme se žádostí neuspěli a tak jsem musel hledat dál.

Zdroj: DeníkAni to ale nevyšlo. Nehledě na to, že terén u hradu je složitý. Jak to vypadalo?

Památkáře zajímala kaple, nezajímala je skála, odbor životního prostředí to měl naopak. Jeden spřízněný památkář nás nakonec kontaktoval s projektantem a expertem na středověké stavby Vítem Mlázovským, který třeba připravuje projekty i na opravy Karlštejnu. Podle jeho projektu se opravoval hrad Točník. Je známý tím, že připravuje opravy se zachováním historických postupů.

Zamyslel se tedy i nad zřícenou opěrnou zdí nádvoří hradu Vranov. Oprava pak probíhala zcela jinak, než to původně vypadalo, že?

Pan Mázlovský na minimum omezil přesuny materiálu. Při opravě jsme tedy použili kámen a další materiál, který zbyl z původní zdi. Nějaké kameny jsme museli koupit, protože se při pádu rozbili, některé si rozebrali lidé. Z lomu z Polska jsme objednali tvrdý pískovec cirka za 400 tisíc. Kámen jsme pak navezli ke studni pod hradem. Dodavatelská firma pak kamení pásem dopravovali spodem na hrad. Povrch nádvoří se nahoru vyvážel také pásem a pak už šlo o vysloveně ruční práci. Na dno šly kameny, a klenba, by bylo vše odlehčené.aby odváděly vodu.

Jak je na tom zeď a nádvoří dnes?

Vše je v pořádku, pan Mázlovský a technici tu nedávno byli a stavbu kontrolovali, protože končí záruka. Předepsali nám nějaké věci na údržbu, vše je v nejlepším pořádku.

Už dlouhé roky Malou Skálou rezonuje záměr výstavby nového mostu z hlavní silnice ke stáčírně pitné vody. V jakém stádiu to je dnes?

To už se táhne před deset let. V současné době to je na dalším odvolání u Libereckého kraje. Stavební úřad jednání přerušil a vyžádal si odborná stanoviska tuším z odboru životního prostředí. Pak se bude dál rozhodovat. Vzniklo občanské sdružení Maloskalské mosty, které proti výstavbě bojuje. Každý si hájí své. Ve sdružení jsou převážně lidé, jichž se případná stavba týká. Naopak lidé z centra obce jsou pro výstavbu mostu.

To je další bolavé místo Vaší obce. Kamióny jezdící pro balenou vodu projíždí centrem obce, dochází tady mnohdy k dopravním problémům.

Já jsem zastánce mostu, protože ty kamiony jsou opravdu nebezpečné. Jak pro lidi, kteří v centru bydlí, tak i pro turisty. Kamiony totiž projíždí i kolem našeho nádraží, kam hlavně v létě míří denně stovky cestujících. Dokonce tak, že se s frekvencí našeho nádraží nedá srovnávat ani nádraží v Železném Brodě.

A právě nádraží Malá Skála čeká podle státního podniku Správa železnic velká přestavba. Obec bojovala proti původnímu návrhu, který počítal s posunutím nástupišť směrem k centru obce a výstavbě podchodu. Dnes je vše jinak, bude zrekonstruován objekt původního nádraží. Bude se obec nějak na rekonstrukci podílet?

Musím Správu železnic pochválit, protože nám vyšli vstříc. Těch variant totiž bylo více. Nejlevněji by Správu vyšlo zbourání původního objektu a výstavba domku na techniku, protože nádraží má být bezobslužné. To se nám moc nelíbilo, protože naše nádraží má jistého ducha. Druhou variantou bylo zachování budovy, ale snížení o jedno patro. Nahoře jsou ale byty, což se nám také moc nelíbilo. Kdyby tam nikdo nebydlel, stala by se budova skoro určitě terčem vandalů nebo sprejerů. My jsme chtěli zachování, jen rekonstrukci a Správa vyšla vstříc. Správa musela vymyslet nové členění budovy, aby nad místnostmi, kde bude jejich technika, nebyla třeba koupelna, aby jim tam případně nezateklo. Místnosti, kde pracoval výpravčí jsme se zavázali pronajímat. Mohlo by tam vzniknout svého druhu infocentrum s nějakým lehčím občerstvením. Vzniknou tam i toalety, těch máme po obci pomálu. Dva byty tam zůstanou, třetí v přízemí zanikne, kde bude zřejmě instalován agregát pro případy výpadku proudu.

Maloskalské nádraží je známé i modelem nádraží. Jak to bude s ním?

Chceme, aby zůstalo zachováno. Ale jestli bude zprovozněné, to zatím nevíme.

Loni obec dokončila rekonstrukci podkroví Mateřské školky, kde vnikly dvě velkorysé ordinace pro zubaře a praktického lékaře a pět bytů. Co dalšího obec zainvestovala?

S dotací jsme pořídili samohybný pásový naviják, který nám pomáhá s těžbou dřeva v hůře přístupných místech. Také hasiči dostali nové vozidlo. Otevřeli jsme workoutové hřiště u sokolovny, které vzniklo dle návrhu mladých chlapců z naší školy. Vylepšili jsme protipovodňová opatření, tedy digitalizaci povodňových map a instalaci výstražného rozhlasu. Sportovní hala má nové osvětlení, výrazně jsme obnovili veřejné osvětlení.

Malá Skála se může hrdě pyšnit tím, že se tady narodilo a žilo dost válečných hrdinů. Čím to?

Těžko říci, asi nátura zdejších lidí. Jsem na to hrdý. Vždyť tady u nás na Záborčí žil armádní generál Alois Liška, mezi jehož největší akce patřilo obléhání Dunkerque. Po komunistických persekucích u nás žil i Čestmír Šikola, člen výsadkové skupiny Clay-Eva. A konečně Ladislav Bobek, stíhací pilot RAF, který se narodil v části Vranové. Na to, že dnes má Malá Skála dvanáct set obyvatel, to není málo. Všichni tři mají v obci své pamětní desky.