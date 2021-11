Je jedním z pěti protagonistů novoborského kulturního projektu Vedlejší kolej i jedním z neformálních mluvčích Sdružení Svobodná Ves, které se vymezuje proti přeložce silnice I/9 v úseku Dolní Libchava – Nový Bor. Vytvořil si na laika velice důkladný přehled a tyto plány státu pokládá za zastaralé, za plné zátěže pro budoucí generace. A odmítá, že by tak zásadní otázky mohly být rozhodovány z pohledu pouze jediného „státního zájmu“. Tak, jak se to dělo dosud.

Zdroj: DeníkAngažujete se ve spolku Svobodná Ves, který se vymezuje proti projektu přeložky silnice I/9 mezi Dolní Libchavou a Novým Borem a přišli jste i s peticí. Jak se ujala?

Předešlu, že desítky let starý projekt přeložky I/9 tlačí investor – Ředitelství silnic a dálnic ČR – spolu s některými zdejšími politiky bez ohledu na jiné názory, jakož i bez možnosti jakékoli alternativy. A také, že spolek Svobodná Ves není zas tak úplná novinka, vymezuje se proti této přeložce už od konce 90. let. První jeho petice vznikla kolem roku 2000. Když v roce 2003 neprošla velká EIA, tak si lidé mysleli, že vše spadlo ze stolu a ejhle, nedávno zjistili, že zastaralý projekt vyplul znovu na povrch a EIA obchází. Proto bylo potřeba napsat novou petici, která ale vychází i z té původní. Stále běží, na webu i podpisových listech. Už je na ní přes tisíc podpisů. Lidé spolu s podpisem dávají najevo, že u nich převažují hodně neosobní důvody. Uvádí třeba, že si přejí zachovat ornou půdu, nebo celistvost krajiny.

Co vám na záměru konkrétně vadí?Tato silnice je chybně nazývána obchvatem, jelikož obchvat Nového Boru už máme a je třeba postavit obchvat České Lípy. Nelíbí se nám, že tato plánovaná silnice je obchvat obchvatu, která pouze převede provoz do okolních vesnic a České Lípě nepomůže. Přeložku chápeme jako zbytečnou, zastaralou a nenávratně poškozující přírodu a krajinu. I když se podíváme na další projekty okolo sebe, tak obchvat malé vesnice je něco jiného než obchvat velkého města. Česká Lípa je v tom více podobná Děčínu nebo Liberci, kde také nemají mimoběžný obchvat města, ale průtah městem, kde většina aut je příměstský provoz. A jen chci podotknout, že naše sdružení sice nese název Svobodná Ves, ale členská základna celého spolku je nejen ze Skalice, Manušic, Horní Libchavy, Nového Boru, Slunečné či Okrouhlé, ale i dalších vesnic a měst.

Co vás ve spolku zaměstnává?

Pomyslně „ze šuplíku“ na nás vypadlo v nedávné době hodně zastaralých plánů a vypadá to, že část politiků a zainteresovaných firem zkouší, co projde. Již déle sledujeme oficiální weby, oficiální vývěsky, ale přeci jen nedokážeme reagovat na všechno, na všechny kličky. Plno věcí musíme aktivně dohledávat a konzultovat. Některá usnesení jsou na vývěskách, ale už bez souvisejících dokumentů. Třeba ve Skalici, přes kterou jde trasa celým katastrem, se toho na nás počátkem roku „vyvalilo“ hodně a spousta lidí byla notně překvapená, že se kvůli politickému krytí ani nestala účastníkem řízení. Rádi bychom také, aby začala platit předvídatelnost práva. Příklad? U projektu, který měl dva pruhy v roce 1999 a byla pro něj potřeba velká EIA,tak letos, kdy už víme, že ekologie je důležitější, než byla braná v 90. letech, slyšíme, že tato EIA není potřebná pro větší stavbu, už pro třípruhovou silnici. Veřejnost tohle mate. Napovídá to spíš o tom, že došlo k nějaké zákulisní politické dohodě. Pravděpodobně i k obcházení zákona.

Základní téma pro vás je plánovaná přeložka od České Lípy na Nový Bor. Je to tak?Ano, je to koridor, který byl původně vytyčen pro I/13 směrem na Děčín, protože cesta na Prácheň se nedala rozšířit, takže udělali územní rezervu přes Skalici a to byl primární projekt cesty na Děčín. Pak se změnily úplně parametry, byla revoluce a najednou trasa východ – západ není tak důležitá, naopak přišel tranzit na sever. Vzal se tedy koridor pro I/13 a přejmenoval na I/9, proto nikdo dnes moc netuší, proč ta cesta vede, kudy v projektu vede. „Zrecyklovala“ se územní rezerva bez toho, aniž by se nad tím někdo znovu zamyslel. A jsme zase o dalších 20 let dál, tranzit na Rumburk a Německo skončil, dostavěla se D8, téměř veškerý tranzit se přesunul tam. A zde dál žije chiméra, že I/9 je stále tranzitní silnicí, i čísla vypovídají jasně o opaku.

Jak to?

V koncepcích dál stojí, že I/9 je tranzitní silnice a nejvíce vytížená u Rumburku, protože to tam někdo napsal před desítkami let a současníci to zapomněli vymazat. To se mimochodem dá najít v koncepci Nového Boru. Máme i dopis od někdejšího starosty Skalice pana Rückla, který v roce 1991 argumentuje, že jde o zastaralý projekt a my ho v roce 2021 znovu opakujeme. Dnes vidím velký technologický a etický pokrok i v tom, jak si ceníme přírody, případně i jednotlivých detailů, jak se k přírodě chovat, ale tohle koncepce Libereckého kraje obzvlášť pro území Českolipska nezohledňuje. Stejně tak ani strategickou koncepci státu „Česká republika 2030“, kde je apel na to, aby se utlumovala silniční doprava vůči hromadné a jiným druhům dopravy. Nám se naopak předkládá koncepce, kterou vymysleli inženýři za socialismu. Děsivé!

Nedávno jste se zapojili i do natáčení sledovaného investigativního pořadu České televize „Nedej se“, který je zaměřen na životní prostředí. Jaký jste z něj měli dojem?

Byli jsme za tuto příležitost rádi. Nebyl to sice náš nápad, byli jsme osloveni týmem z České televize, protože se o nás dověděli. Konkrétní díl „Nedej se“ měl být zaměřený právě na širší pohled na celou I/9 a její uvažované napojení až na Štětí, v souvislosti nejen s mělnickou elektrárnou a zamýšlenou obří spalovnou odpadů. Potkali jsme se kvůli natáčení s řadou lidí, co o této problematice hodně vědí, a konečně jsme měli možnost prezentovat i naše názory tak, jak jsou. Jinak nás totiž tady někteří funkcionáři pomlouvají a označují za nějaké zahrádkáře, chataře. Já přitom bydlím v centru Nového Boru a mně tady v otázce přeložek či obchvatu České Lípy rozhodně nejde o žádný majetek nebo nějaký vliv.

Česká Lípa ale nepochybně problémy s dopravou má…Lípa má problém s vnitroměstskou dopravou a té miliardová novostavba přeložky nepomůže. Silnici I/9 bylo a je potřeba modernizovat. Postavena ale už je a není potřeba stavět její další osmikilometrovou přeložku, stávající silnice navíc není přetížena. Ani po výstavbě přeložky se provoz výrazně nezklidní. Dle studie, prognózy dopravy od ŘSD, silnici využívá 14 000 vozidel denně, přičemž je dimenzována na 18 000 vozidel za den. Přesto je občanům politiky desítky let chybně podsouváno, že se postaví obchvat města a ten vše vyřeší.

Nevěříte tvrzením, že se z technického hlediska se silnicí I/9 u České Lípy nedalo a nedá nic jiného dělat? Máte řešení?

Řešení mají poskytovat odborníci, ne laická veřejnost. Kdyby byly splněné základní procesy a kroky jako zmíněná EIA, tak odborníci mají povinnost přijít s nějakou alternativní vizí. Porovnání je nutné, v případě I/9 ale není desítky let. Už v roce 1995 mocní rozhodli, že silnice mezi Lípou a Borem nemůže být rozšířená, nikdo nevíme proč, ale zdá se, že roli tam hrály především soukromé zájmy jednotlivců. A jsou i důvodem toho, proč tyto zastaralé projekty jsou dál na stole. Protože jak jinak tu silnici upravit jsme neslyšeli, neviděli posledních 30 let, než jen: nejde udělat „čtyřpruh“. Tečka, konec diskuze. Mně ani řadě dalších lidí toto rozhodně nepřipadá jako rozumný, slušný a věrohodný argument. Řešení musí být (a je) více. A kdyby na nich byl zájem, už mohla konkrétně lidem v České Lípě dávno sloužit. Například, jeden model řešení byl třeba v malém obchvatu Lípy. Původně byla na stole i mimoúrovňová křižovatka u „shellky“, což ale spadlo pod stůl s argumentem, že už brzo bude tzv. obchvat. To jejich „brzo“ znamenalo 20 let. Nejspíš zase vše ovlivnily jen úzké zájmy nějakých subjektů. Vůbec celá českolipská nákupní zóna na Ladech vznikla dost nekoncepčně.

Vojtěch Starosta

Narodil se v v roce 1986.

Je občanský aktivista, výrazně se angažuje ve Sdružení Svobodná Ves. Výtvarník. Sklář. Včelař. Podílí se na novoborském projektu Vedlejší kolej. Od dětství žije v Novém Boru, krátce i v Okrouhlé. Maturoval na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově, studoval na VOŠ v Novém Boru foukání skla. Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pak v ateliéru moderního sochařství. Vyučil se i elektrikářem a slévačem bronzu. Jako asistent známých sklářských umělců a pedagogů (Klein, Janák) jezdil po světě vyučovat sklářství.