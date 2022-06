„Právě ona výchova je běh na zjevně velmi dlouhou trať. Projevuje se to zejména u mláďat. Takzvaných milovníků zvířat, kteří mají pocit, že každé jimi spatřené zvířecí mládě rozhodně ihned potřebuje lidskou pomoc, spíše přibývá,“ sdělil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Množí se případy, kdy se lidé v dobré vůli bez konzultace s odborníky okamžitě vydají na záchrannou misi, ale místo pomoci mláďata ukradnou jejich rodičům. Děje se tak u malých zajíčků a u ptáčat. „Nepoučitelní lidé ignorují fakt, že je normální, naleznou-li ptáče, které ještě neumí létat, mimo hnízdo,“ podotkl Stýblo.

Myslivci z Libereckého kraje prosí veřejnost, aby se nedotýkala srnčích mláďat

S obdobnou situací se potýkají i v liberecké záchranné stanici Archa. Každý rok sem putuje hlavně v květnu a červnu navzdory osvětě značný počet zbytečně sebraných ptáčat. „Jak to jen jde, snažíme se je vracet zpět rodičům. Takzvaná polovzletná ptáčata bývají mnohdy velmi problematicky odchovatelná, v tomto věku často totiž od člověka odmítají přijmout potravu a sama ještě zobat neumějí. Také rychle podléhají stresu,“ popsala situaci vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.

Nedávno se do Archy dostaly tři sýkorky modřinky. Nálezci na sebe nenechali kontakt, ve stanici proto nemohli zjistit, kde ptáčata sebrali. Přes veškerou jejich snahu je našli druhý den mrtvá. „Přestože večer předtím krásně přijímaly potravu a byla čilá, a přestože byly ubytované v luxusní kleci se zabudovanou infralampou, aby se nepodchladila. Nálezci možná mají dobrý pocit. My jsme dost naštvaní a sýkorky jsou mrtvé,“ povzdychla si vedoucí liberecké Archy.

Nechat na místě

Obecná rada zní nechat ptáčata na místě, popřípadě je odnést nedaleko místa nálezu do bezpečnějšího prostředí. Jelikož ptačím rodičům lidský pach nevadí, není na místě obava z doteku. Nemá smysl složitě hledat hnízdo, protože ptáče by stejně vzápětí vyskočilo. Spousta malých ptáčátek nepřežije první dny po opuštění hnízda, ale nepochybně mají větší šanci na přežití, když jim nebudete zasahovat do života a necháte to na přírodě. „Ta má víc rozumu než my všichni,“ zdůraznila Hancvenclová.

Specifickou skupinou milovníků zvířat jsou takzvaní obranáři neboli lidé, kteří brání kořist proti predátorům. Podle Stýbla je snaha odhánět krahujce od ulovené hrdličky prostě nesmysl. Dokonce i kočku, když už drží ve spárech naříkající ptáče, je lepší nerušit. Predátor odehnaný od kořisti si totiž bude muset najít jinou kořist. „Záchranné stanice jsou v těchto dnech zahlcené. Přijímají stovky zvířat denně. Velmi by jim pomohlo, kdyby lidé neodebírali zvířata z přírody zbytečně a vždy své záměry s divokými zvířaty před jejich uskutečněním telefonicky konzultovali,“ dodal Petr Stýblo.