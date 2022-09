„Pro Ivetu, která je mojí nejlepší přítelkyní, jsem založila sbírku na úhradu nezbytné biologické léčby rakoviny, kterou odmítla uhradit zdravotní pojišťovna a jež jí pomůže k návratu zpět do života. Je to člověk, kterého nelze nahradit,“ popisuje její kamarádka Miluše Samuelová.

Iveta je mámou čtyř dětí, pečující dcerou, milující babičkou. Ve vlastní péči vychovává vnuka Kamila, který je pro ni vším a díky ní zažívá úžasné dětství. Pečuje také o nejstaršího syna Lukáše, jenž trpí vzácnou Huntingtonovou chorobou a je dnes ve svých devětatřiceti letech upoután na lůžko. A v neposlední řadě je Iveta velkou oporou i své nemocné mamince. „Navíc je skvělá přítelkyně, se srdcem na dlani, nenahraditelná,“ dodává Samuelová.

Velká rána přišla na jaře roku 2021. Po mnoha vyšetřeních, na které Iveta chodila kvůli bolestem břicha a zhoršenému dýchání, jí lékaři sdělili, že je vše v pořádku, snad jen, že by měla zhubnout. Netrvalo dlouho a ukázalo se, že neměli pravdu. Kvůli fatálnímu pochybení dvou lékařů se bohužel dozvěděla verdikt o rakovině vaječníků se značným zpožděním. S tak velkým, že břišní dutina byla již zasažena metastázami. Vyhlídky na život velmi špatné.

Se strachem o život přišel mnohem větší strach o to, co bude s vnoučkem, pro kterého je babičkou i maminkou zároveň a pro kterého znamená všechno. Co bude se synem, jenž se neobejde bez její pomoci, kdo se postará o rodiče.

Teď se stará vnuk

„Největším motorem a dodavatelem energie je ten můj úžasný kluk. Kamčovi bude letos v říjnu 11 let. A musel kvůli tomu všemu trochu dřív, ne dospět, ale být víc samostatnější, což není nakonec na škodu. Vzal to strašně statečně. S jakou láskou já se vždycky starala o něj, tak se teď staral on o mě,“ popisuje Iveta. Její vnuk jí v době, kdy jí nebylo dobře, láskyplně připravoval večeře, jednou je ozdobil kytičkou, jindy vytvořil smajlíka ze sýra. „Prostě takové věci uzdravují,“ říká Iveta.

Má za sebou sérii chemoterapií a podpůrnou biologickou léčbu, která v uzdravování dokáže velmi výrazně pomoci. Počátkem tohoto roku podstoupila náročnou operaci, jež měla být tečkou za léčbou. První výsledky vypadaly optimisticky, zdálo se, že boj vyhrála, a dokonce byly takové, že mohla nastoupit na pár hodin do práce. Po měsíci, při dalším plánovaném vyšetření, se bohužel ukázalo, že břišní dutina zůstala poseta zhoubnými útvary a celý proces chemoterapií se bude opakovat. Stanovisko zdravotní pojišťovny je však tvrdé a nesmlouvavé. Potřebný roční počet dávek nezbytného léku Avastin proplatit odmítla.

Léčba je velmi nákladná a bez pomoci na ni Iveta dosáhnout nemůže. I proto její přítelkyně založila sbírku na portále Donio, kde může pomoci každý. Sbírka byla spuštěná před několika dny a peníze přibývají. Přispívají lidé z celého Liberecka i širokého okolí, zprávu o příběhu Ivety si mezi sebou předávají, jak jen se dá. „Je to úžasný pocit, když se tolik lidí zapojuje. Moc mě to těší a všem velmi děkuju,“ neskrývá dojetí Iveta.

Jejím velkým přáním je se opět uzdravit, užívat si radosti s rodinou i přáteli a vrátit se do práce. „Už jedenáctým rokem pracuji v ZF Frýdlant jako plánovač výroby, což mě stále baví. Pevně doufám, že se ještě do práce budu moci vrátit,“ přeje si Iveta a zdůrazňuje: „Úplně nejdůležitější pro mě je být oporou tomu malému úžasnému klukovi aspoň do dospělosti a hned, jak se uzdravím, mu vynahradit ty dva roky dobrodružství a výletů, o které kvůli mně přišel.“

Sbírka pro Ivetu

Celkem je třeba vybrat 654 764 korun. Prostředky vybrané pomocí této sbírky budou použity na úhradu léčby Avastinem, i kdyby nebylo dosaženo cílové částky. Kdyby byla tato částka vyšší, prostředky budou použity na rekonvalescenci a zotavení po náročné léčbě, lázeňský pobyt, na pomoc při pokrytí životních nákladů během léčby a po ní, než bude možné plnohodnotně se zapojit do života a práce.

Přispět můžete ZDE.