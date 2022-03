„Mám tam ještě pejska,“ říká blondýnka a z auta vyskakuje veselý teriér. Zatím co jeho panička hovoří s ředitelkou nábytkové banky, chlapi vynáší věci, které přivezla. Deky, spacáky, povlečení a spoustu dalších věcí sem dopravila proto, aby se využily na dobrou věc. Dělá to prý často, když se věci doma nahromadí, probere je a odveze do charity nebo do sbírek. Jméno ale prozradit nechce, o publicitu nestojí.

V průběhu hodiny přijede aut několik, jedno třeba s matrací na střeše, další opět nacpané pytli a krabicemi. Z něj vystupují mamka se synem. „Někde jsem se doslechla, že nábytková banka sbírku pořádá, pár věcí jsme vzali doma, ale jen těch hezkých a další jsme nakoupili nové. Polštáře, matrace, ručníky, povlečení, peřiny,“ vyjmenovali paní Pavlína se synem Martinem z Proseče, kteří už věci do různých sbírek v posledních dnech vezli několikrát.

Nábytková banka Libereckého kraje vyzvala veřejnost, aby vozila konkrétní potřeby v pátek a v sobotu. „Za ty dva dny přijelo asi padesát lidí, dovezli hodně bytového textilu i matrací především. Příští týden, v pátek a sobotu anebo za čtrnáct dní uděláme sbírku nejspíš znovu. Záleží, jak se vyvine situace během týdne, jaká bude poptávka a nabídka. Hlavně ta nabídka,“ přiblížila ředitelka nábytkové banky Jitka Večerníková.

Velkých poptávek mají v bance celý seznam. „Chtějí po nás třeba třicet postelí do Železného Brodu, šedesát postelí do Kolína, patnáct postelí do Pulečného. Všechna města zařizují a potřebují ubytovny vybavit, a tak se obrací na nás. Před rokem o nábytkové bance nikdo nevěděl a teď se strhla lavina,“ podotkla Večerníková. Potřeby vozí spíš rodiny a jednotlivci, ale ozval se i turnovský zástupce firmy Quantum, která vyrábí matrace a přivezl auto plné nových matrací. Žádný další větší prodejce nábytku zatím banku s nabídkou neoslovil.

Podle ředitelky nábytkové banky ale jsou i lidé, kteří situace zneužívají. „Jsem úplně v šoku z jednání některých hoteliérů, kteří využívají situace a prodávají třeba dvacet let staré válendy klidně za tři tisíce korun,“ podivovala se ředitelka.

Nábytková banka nyní přetéká především matracemi, spacáky, peřinami a dekami, ale v policích je i nádobí nebo různé domácí spotřebiče, podél zdí stojí lednice či pračky. Samozřejmě nechybí různý nábytek. Sháňka je nyní po dětských věcech do pokojíčků, jako postýlek, skříněk, stolků či jídelních židliček, ale třeba gaučů nebo křesel mají až až. „Budeme rádi i za elektroniku všeho druhu, tím myslím zejména žehličky, pračky, mikrovlnné trouby, varné konve, ale i sušáky na prádlo. Prostě všechno na vybudování domácnosti, do kuchyně, ložnice i pokojů. To, co doma lidé už nepotřebují a pořizující si nové, to my tady ještě použijeme,“ vysvětluje Miroslav Rusnak, pracovník nábytkové banky, kde kromě jeho dalšího kolegy pomáhají dobrovolníci.

Nábytková banka Libereckého kraje neslouží pouze uprchlíkům, ale zejména sociálně znevýhodněným lidem. Těm se ze zdejších zásob vybavují celé domácnosti, podle žádostí, které v bance obdrží většinou od různých neziskových organizací nebo od městských sociálních odborů. Žádosti přichází z míst po celém kraji. V bance podle seznamu vyberou věci, naloží a dovedou na místo určení. Nábytková banka není výdejna, kam si může kdokoli přijít vybrat, co by se mu líbilo.

Od března loňského roku, kdy začala Nábytková banka Libereckého kraje fungovat, zde přijali 65 tun materiálu a 55 tun rozdělili potřebným.