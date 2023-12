V Dubaji vyskočila z letadla do prostoru, který jí byl cizí. Zatímco jinde po republice i Evropě skákala vždy do volné plochy, nyní se s padákem proplétala kolem obřích věžáků. Pod sebou na pláži viděla kruh, na který se musí trefit, nejlépe na bod uprostřed. Podařilo se, stejně jako kolegyním před ní. Pětičlenné české družstvo žen bere zlato.

Jedna ze severní Moravy, druhá z jižní, třetí ze Středočeského kraje, jižních Čech a v případě Andrei severních. Z celé republiky se sjíždí na hlavní tréninky na letiště v Plzni, známé tím, že tu měla vyrůst gigafactory na autobaterie.

Skákat s padákem začala Andrea Novotná coby teenager pod vlivem svého otce. „Kdysi se tady v Semilech sešla parta, která skákala s rozběhovými padáky, ale pro tátu, který pracoval ve výškách, to nebylo ono. Když jsem byla v prvním ročníku střední školy, začaly tandemové seskoky. Za vysvědčení mi ho táta koupil v Mnichově Hradišti. A jak se říká, je to zážitek. Někdo si řekne, že nikdy více. Nebo tomu člověk propadne. Já byla ten druhý případ,“ usmívá se matka dvou dětí.

Protože studovala v Liberci, neměla to na letiště daleko. Ujali se jí mladí muži z tehdejší Dukly, kde začala skákat na přesnost.

Této disciplíně se věnovala asi dva roky, když ji zaujala možnost nastoupit do juniorského oddílu Dukly Prostějov. Přihlásila se a jela na „přijímačky.“ Zadařilo se, a tak několik let dojížděla co dva týdny ze Semil do Prostějova. Skákala nejen na přesnost, ale reprezentovala i v kombinačním seskoku, takzvaném paraski.

Tato disciplína kombinuje sjezdové lyžování a seskok padákem na přesnost. A dařilo se. Na mistrovství Evropy juniorů v roce 2007 získává svůj první velký titul. Reprezentovala na Slovensku, v Rakousku, Itálii, Černé Hoře nebo Chorvatsku.

V posledních letech už ale Andrea skáče jen na přesnost, protože tahle disciplína se dá provozovat po celý rok. Navíc přibyly roky, manžel, děti a tedy starost o domácnost. „Upřímně, už jsem ani nečekala, že se k závodům vrátím. Loni mě ale oslovily holky z nároďáku, zda to nechci zase zkusit.“

Týmu se totiž moc nedařilo, chyběla pátá do party, respektive, nedařilo se najít kvalitní kolegyni.

„Dvanáct let jsem nebyla ve vzduchu. Děti už přece jen odrostly, a tak jsem se vydala na svůj další první seskok. Nebyla jsem nervózní, hned vše naskočilo a bylo to perfektní.“

A jen za pár měsíců slavil reprezentační tým žen evropský titul. Následovaly úspěchy v soutěžích Světového poháru.

Pak pozvánka na finále Světového poháru v Dubaji. Tam by se český tým jen tak nepodíval, protože i v parašutismu nejsou peníze. „Jsme jeden z mála amatérských týmů na světě, který objíždí evropské a světové podniky. Třetinu sezóny si platíme ze svého, zbytek uhradí sponzoři a svaz. Každá cesta stojí hodně peněz, do Dubaje bychom rozhodně neletěly.“

Jenže šejk Dubaje chtěl mít na finále Světového poháru ty nejlepší. A protože česká reprezentace v uplynulém roce sesbírala spousty úspěchů, padl jeho zlatý zrak i na ně. Vydal seznam parašutistů, které chtěl na finále mít. Pětadvaceti ženám, a mezi nimi bylo všech pět českých reprezentantek, zaplatil emirát ubytování a stravování.

„Z letadla jsme vyskakovali přímo nad mrakodrapy. Bylo to hodně jiné, až nepříjemné. Najednou je ta výška nakoukaná z letiště úplně v jiné perspektivě. Byl tam dokonce asi i strach. Chlapi, kteří běžně dávají jeden stoprocentní dopad za druhým, najednou byli o třeba sedm centimetrů vedle.“

Po prvním kontaktu s neznámou lokalitou má jasno, na dovolenou by do Dubaje necestovala. „Jsem spíše přírodní člověk a Dubaj je jen město, za kterým je hned poušť. Bylo ale zajímavé vidět tuhle dnes slavnou metropoli z pohledu nad ní, to asi jen tak někdo nezažije.“

A co plány? „Příští rok se koná mistrovství světa. Takže tréninky, příprava a vrchol sezóny. Jsem zvědavá, jak dopadneme,“ doplnila Andrea Novotná.