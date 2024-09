V Semilech dnes odpoledne instalovali hasiči protipovodňové zábrany v nejohroženějších místech. První části zábran byla instalována dnes odpoledne, pokračovat budou práce v sobotu ráno. Při průjezdu Jateckou ulicí mají být lidé obezřetní a ohleduplní vůči hasičům, kteří budou zábrany instalovat. Zároveň dojde k odstranění dřevěného můstku propojujícího Ostrov s Jateckou ulicí.

Rozhodla o tom povodňová komise, která zasedla v Semilech ve čtvrtek večer. Hned po zasedání došlo k zabezpečení vchodu do Kulturního centra Golf Semily na Vejvarově nábřeží Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Semily, kteří tam vyskládali připravené protipovodňové pytle.

O nezbytnosti přijetí mimořádných opatření v souvislosti s předpokládanou povodňovou situací byli informováni i zhotovitelé provádějící velké stavby, a to nejen na území města. Problémem je, že Liberecký kraj v této době financuje stavbu hlavního mostu přes Jizeru. „Povodňová komise vyhodnotila stávající stav na stavbě mostu přes Jizeru jako zásadně rizikový, zhotovitel a investor stavby byli písemně vyzváni, aby neodkladně odstranili z koryta řeky překážky, které jsou v současné chvíli příčinou významně snížené kapacity profilu,“ sdělila starostka Semil Lena Mlejnková.

Další plánované jednání komise se uskuteční v sobotu, kdy bude vyhodnocovat přijatá opatření i informace o aktuální povětrnostní situaci. V případě zhoršení situace v Semilech a okolí bude zřízena speciální telefonní informační linka. Aktuální informace budeme předávat všemi dostupnými komunikačními kanály.

V Turnově zavřou parkoviště

I v Turnově se připravují na velkou vodu. Prozatím se jedná o preventivní kroky. Výrazné zhoršení povodňové situace přímo v Turnově se očekává v průběhu sobotního odpoledne.

Dle predikcí by ke stupni 2 povodňové aktivity v Turnově mohlo dojít v sobotu 14. září s kulminací v průběhu neděle. „Dle posledních informací je zatím spad srážek na polovině predikce, horší situace je avizovaná v ORP Liberec a Frýdlant, vyšší průtoky na Snědé a Lužické Nise. Kamenice je zatím klidná, normální stav je na Jizeře,“ popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.

Aktuálně probíhají povodňové prohlídky území a příprava materiálu. Ve spolupráci se složkami IZS je ustanoven krizový plán pro celý víkend, včetně postupu při nutnosti evakuace v nejníže položených územích. Ke spolupráci budou rovněž osloveny místní sbory dobrovolných hasičů.

Z preventivních důvodů bude v pátek 13. září od 22 hodin uzavřeno nejníže položené parkoviště Na Lukách v prostoru mezi autobusovým nádražím a areálem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Telefonní číslo na povodňovou komisi 603 462 638 je v provozu 24/7. Je k dispozici také v případě dotazů na možnost zajištění zabezpečení v ohrožených oblastech. V případě krizových situací využijte linky integrovaného záchranného systému 150, 155, 158 nebo 112.

Město důrazně doporučuje registraci do komunikačního systému MUNIPOLIS, případně instalaci aplikace MUNIPOLIS přímo do telefonu. „Registrovaným posíláme pravidelné informace na e-mail nebo přímo do aplikace. V případně mimořádného ohrožení plošně nebo adresně rozesíláme informační SMS,“ doplnila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová.

