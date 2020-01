„Násilí propuklo hlavně po půlnoci, nezastavili jsme se a také kolegové ze státní policie se divili, co letos tak lidé vyvádí. Násilím jsme byli překvapeni, v minulosti ho tolik nebylo,“ konstatoval ředitel Městské policie v České Lípě Vladimír Jeník.

Velká rvačka vypukla hned po půlnoci na českolipském náměstí před radnicí. Střetla se tu skupina Romů s Čechy. Podle Jeníka následovala bitka v Mariánské ulici a v baru Honkong na Severu. „Tekla krev, ale nikdo nechtěl nic hlásit,“ poznamenal Jeník. A to ani třeba v případě domácího násilí v Dubici, kde museli strážníci zasáhnout proti opilému muži, který po oslavě napadl partnerku se čtyřmi dětmi a zdemoloval celý byt.

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové jen od večera do středečního rána přijalo operační středisko Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 120 tísňových volání na linku 158. „Od půlnoci do rána jich bylo 76, což zhruba dvojnásobně překračuje počet volání v běžném pracovním dni,“ upřesnila Baláková.

Jak upozornila, policisté řešili i dva násilné trestné činy. První z nich v úterý kolem 18.15 oznámil 30letý muž. Na křižovatce ulic Široká a U Lomu v Liberci ho oslovil neznámý cizinec, který ho krátce na to bezdůvodně napadl nožem a způsobil mu řeznou ránu v obličeji, která zasáhla jeho levou tvář. Ačkoliv na místo kromě zdravotnické záchranné služby okamžitě vyjely hlídky včetně amokové hlídky se speciální výstrojí a výzbrojí, útočníka se vypátrat nepodařilo.

„Případem se nyní velmi intenzivně zabývají liberečtí kriminalisté. Ti už v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro pokus o spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví,“ uvedla Baláková.

Druhý násilný trestný čin se stal na Frýdlantsku.

Před půlnocí ho oznámil osmatřicetiletý muž, který navštívil svého o rok staršího známého v jeho domě, kde s ním nejprve popíjel alkohol, ale pak se pohádali a hostitel ho napadl nožem a pořezal ho na bradě. „Dalšímu útoku se mladší muž ubránil a z domu utekl,“ řekla mluvčí policie. Podezřelý se v domě zamknul, a tak museli policisté domovní dveře vyrazit a 39letého silně opilého muže následně zadržet. „Je v cele a čeká ho trestní stíhání pravděpodobně pro přečin ublížení na zdraví,“ podotkla Baláková. Ostatní rvačky v bytech, barech nebo na ulici, kterých bylo kolem tří desítek, se podle ní obešly bez vážnějších zranění.

Policisté prověřují také případ napadení 28leté ženy v Růžové ulici v Jablonci, kterou měl podezřelý 39letý muž uhodit do obličeje. „Napadená žena se s ním neznala a další okolnosti incidentu, do kterého byli vtaženi ještě další lidé, teprve zjišťujeme,“ zmínila Baláková.

V České Lípě se ve středu kolem 6.20 vloupal do Klášterní restaurace v Loretánské ulici 33letý zloděj, který si do příjezdu policejní hlídky stačil naskládat do velké sportovní tašky odcizené alkoholické nápoje. „Domů si je už odnést nestihl. Před zasahujícími policisty se snažil ukrýt za lednicí, ale nijak mu to nepomohlo. Nyní se už nachází v policejní cele,“ popsala Baláková. Policie řešila v kraji také několik dopravních nehod, většinou bez vážných zranění.

Přestože záchranáři a hasiči byli na silvestra přichystáni na krušnou službu, výjezdů nakonec neabsolvovali tolik jako jindy. „Jiné kraje to měly horší, my jsme v souvislosti se silvestrovskými oslavami zasahovali u deseti událostí,“ konstatovala mluvčí krajských hasičů Lucie Hložková. Hasiči likvidovali převážně požáry kontejnerů na komunální odpad. Zapálily je petardy a rachejtle. Na Českolipsku pak vyjížděli i k oslavencům, kterým se ještě před opálením vzňala bedna s pyrotechnikou a jejich ohňostroj začal dříve, než plánovali.

V desítkách případů vyjížděly lidem na pomoc sanitky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, i když se podle jejich mluvčího Michaela Georgieva jednalo zejména o intoxikace alkoholem a lehčí zranění. Záchranáři museli ošetři šest lidí, kteří byli zraněni při napadení, vyjížděli také k šesti silně opilým pacientům. „Ani jednou jsme nemuseli pacienty převážet na traumacentrum krajské nemocnice,“ řekl Georgiev. „Poranění jsme ošetřili na místě a převáželi je na spádovou chirurgii,“ dodal.