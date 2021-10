Celková investice do projektu Nová Skalka se pohybuje ve výši 130 milionů korun. Společnost TMR, která má lyžařský areál Ještěd v dlouhodobém pronájmu, i touto investicí potvrzuje seriózní zájem o jeho rozvoj a další zkvalitňování služeb pro návštěvníky. „Kromě vybudování sjezdovky Nová Skalka se před minulou zimní sezónou rozšiřovaly i sjezdovky Slalomák, Liberecká a Beranova cesta. Projekt zahrnuje i vybudování kompletně nového zasněžování pro Novou Skalku, které by provozovatel chtěl zrealizovat v příštím roce,“ dodal Hanuš.

Na Ještědu se lyžaři mohou letos těšit na zbrusu nové večerní lyžování, které si užijí na vloni postavené sjezdovce Nová Skalka. S výrobou technického sněhu se bude pod Ještědem pokračovat nadále až do zahájení lyžařské sezóny, které je plánováno na 11. prosince.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.