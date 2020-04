Problém je v tom, že zatímco studenti gymnázií i řady odborně zaměřených škol se na maturitu mohou připravovat doma, u jiných, například sklářských oborů, se bez zázemí ryteckých dílen či hutí neobejdou. Praktická maturita představuje časově náročný proces od samotného návrhu a grafického zpracování přes rozpočet až po samotnou realizaci. Studenty to má připravit na praxi, kde tímto způsobem budou obhajovat práci ve firmě či před zákazníkem.

„Součástí praktické maturitní práce, kterou student musí obhajovat, je nejen samotný výsledek, ale i písemná a ústní prezentace, přesný popis jednotlivých kroků, použitého materiálu i výsledná kalkulace, která se odvíjí od práce v konkrétní dílně podle zaměření školy. Bohužel to nejde urychlit v nějakém zkráceném režimu, protože třeba práce na tavené plastice trvá zhruba měsíc,“ vysvětlil na příkladu ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě Jan Hásek.

ŠKOLY CHTĚJÍ VÍCE ČASU

A právě čas je to, co v současné situaci svazuje ruce učitelům i samotným studentům. „Aby studenti mohli své práce obhájit podle termínu na konci května, a to podle velmi přísných pravidel, měli by v dílnách začít na konci dubna. Zatím ale nemáme přesnou informaci, kdy se školy otevřou,“ vysvětlil Hásek.

On i jeho kolegové teď čelí telefonátům od rodičů, kteří se nedočkavě ptají na termín. „Bohužel je musím odkazovat na stránky ministerstva školství, kde jsou zatím uvedeny dvě možné varianty,“ popsal ředitel.

Pokud by se studenti vrátili do škol v polovině května, budou se maturity konat 21 dnů po otevření. V případě uzavření škol do konce května má být maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. To ale školy považují za znevážení maturitní zkoušky. Odborné se navíc obávají, jak v časovém presu zvládnou náročnou praktickou část.

„Pro naše studenty je právě tato část stěžejní. Musí předvést řemeslo, na které se čtyři roky připravovali a kvůli kterému sem přišli studovat odborné zaměření. Navíc mají přípravy už z poloviny hotové, grafický návrh, teď se podle něj potřebují pustit do samotné práce na dílnách,“ dodal Hásek, podle něhož teď školy zápolí s nedostatkem informací.

Podobně cítí problém praktických maturit i ředitel sklářské školy v Kamenickém Šenově Pavel Kopřiva. „Je to problém, protože odborné školy velmi trpí tím, že studenti nemohou do dílen. Distančně se dá dělat malba nebo grafika, ale ne sklářské obory,“ potvrdil. Stejně jako pro jeho kolegu v Železném Brodě je nepřijatelné, že by se maturita obešla bez praktické části.

Také on netrpělivě očekává, kdy vláda povolí otevření škol, od něhož se bude odvíjet termín maturit. „Snažíme se vymyslet metodu, jak odbornou maturitu udělat ve ztížených časových podmínkách,“ doplnil Kopřiva. Podle něj by vynechání odborné maturity bylo pro studenty velmi demotivující pro začátek jejich budoucí kariéry.

Podle aktuální informace z ministerstva školství se resort přiklání spíše ke květnové variantě otevření škol. Podle odpovědi, kterou ministerstvo Deníku zaslalo, navíc vylučuje, že by se praktické maturity nekonaly za ztížených podmínek vůbec. Z odpovědi ale vyplývá, že se způsobem provedení ve výrazně zkráceném termínu si ředitelé musí poradit sami.

Podle Háska by řešením mohla být výjimka, která by za velmi přísných opatření pustila do škol jen maturanty v předstihu. „Podmínky k tomu máme. Studenti pracují ve skupinkách po dvou či třech s jedním učitelem a z práce v dílnách by se kvůli počtu lidí vypustily nematuritní ročníky,“ nastínil řešení.

Výjimku by uvítal i Kopřiva, podle kterého by rovněž neodporovala přísným opatřením, které navíc vláda začala v těchto dnech postupně uvolňovat. „Třeba brusičů je v maturitním ročníku jen pět a navíc stejně nosí běžně při práci ochranné prostředky,“ vysvětlil.

S tím ale ministerstvo nepočítá. „Ministerstvo školství nemůže udělovat žádné výjimky z opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí Aneta Lednová.

„PŘÍPRAVA SE U NÁS NEDÁ DĚLAT ON-LINE“

Problém s praktickými maturitami nepociťují výhradně jen sklářské školy, ale i další odborná vzdělávací zařízení. Těch je v celé zemi celkem 774. Dotkne se třeba i studentů Střední integrované školy ve Vysokém nad Jizerou. Potvrdila to její ředitelka Markéta Zelinková. I ona je přesvědčena, že praktická část bude při posunu termínu maturit obrovský problém. „Závěrečná zkouška je postavena vyloženě na konkrétním úkolu, který musí student zvládnout v určitém čase,“ přiblížila. A ten i tady hraje proti škole. „Výuka je postavená na praxi, u odborné školy se nedá příprava dělat on-line,“ reagovala.

V úvahu podle ní nepřichází ani varianta odvodit maturitní vysvědčení ze známek předchozích ročníků, u uměleckých škol z klauzurních prací, u odborných z praxe. „Třeba studenti oboru autotronik vykonávali odbornou praxi v autoservisech. Z toho můžeme těžko vypočítat známku,“ zdůraznila Zelinková.