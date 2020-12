Jedná se o 5 a půl metru vysoký skleněný kříž podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause do moderního kostela Krista Spasitele na Barrandově. Realizace probíhala od záměru po dokončení více jak půl roku.

Přes tunu vážící skleněný kříž je složen ze tří kusů skla, které jsou spojené v křížení kovovou konstrukcí. Kříž je ukotven v zemi do ocelové patky. Nerezové části vyrobila firma Design for All.

Nejnáročnějším procesem při realizaci celého díla byla výroba skleněných částí. „Autoři záměru ji původně chtěli realizovat s využitím technologie taveného skla. Tato technologie má však svá úskalí, hlavně co do statického posouzení a bezpečnosti. Nakonec se zvolilo vrstvení plochých temperovaných skel pomocí bezpečnostních fólií,“ popsal majitel Studia Lhotský Zdeněk Lhotský. Vrstvení skel zajistila firma OGB. Rozměr nejdelšího šestimetrového kusu se ukázal výrobně jako limitní s ohledem na požadavek autorů zachovat kříž maximálně tenký.



Studio Lhotský, které po Stanislavu Libeňském a Jaroslavě Brychtové, dnes provozuje přední český sochař Zdeněk Lhotský a realizovalo například skleněný Sarkofág pro dánskou královskou rodinu, uskutečnilo celý projekt, zajistilo spojení všech částí kříže a finální instalaci v kostele.

Na jaře příštího roku bude na skleněný kříž doinstalována dřevěná socha Krista.