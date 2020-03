Reaguje tak na časté dotazy veřejnosti i médií v souvislosti s panikou kolem nového typu koronaviru. „I kdybychom chtěli, nemůžeme. Ochranná rouška je zdravotnický prostředek, takový výrobek, jeho výrobce i proces výroby musí mít certifikaci. Tu my nemáme a nelze ji získat snadno. Kromě toho na výrobu ve větším měřítku nemáme ani technologické vybavení,“ uvedla děkanka textilní fakulty v Liberci Jana Drašarová.

Panika kolem koronaviru

Roušky a jiné ochranné prostředky zmizely hned v prvních dnech po informaci o šíření koronaviru z obchodů a lékáren. Lidé v panice kupovaly jak roušky, tak respirátory a začaly se množit inzeráty, které nabízejí antivirové ochranné pomůcky za přemrštěné ceny. A to i přesto, že neposkytují proti virům dostatečnou ochranu. Chránit by měly spíš nemocné, aby dál nešířili jakékoliv respirační onemocnění, které se přenáší kapénkovou nákazou. Upozorňují na to jak lékaři, tak i děkanka textilní fakulty Jana Drašarová. „Ústní rouška, byť s nanovrstvou, není dostatečnou ochranou proti bakteriím a virům. Stává se tak spíše psychologickou podporou. Dává jejich nositelům pocit, že se alespoň nějak chrání,“ uvedla.

Škola není firma

Dodala zároveň, že ani výroba ochranné roušky není jednoduchá. „Je potřeba na sebe navázat několik vrstev materiálu, včetně nanovrstvy, a celou skladbu koncipovat tak, aby vzduch filtrovala, ale zároveň aby umožňovala dostatečnou prodyšnost,“ vysvětlila děkanka fakulty, kde se vývojem nanomateriálů začali před lety věnovat. „Jsme schopní spolupracovat s nějakou firmou, která potřebné certifikace a technologie na výrobu zdravotnických pomůcek má, ale tyto firmy už své výrobky na trhu mají,“ upozornila.

Také rektor TUL Miroslav Brzezina je přesvědčený, že univerzita se má soustředit na výuku, výzkum a vývoj, a ne na výrobu. „Nepodceňujeme nebezpečí nákazy, situaci sledujeme a vydáváme nová opatření a nařízení pro své studenty a zaměstnance tak, abychom šíření koronaviru v maximální možné míře zamezili, nechceme však v žádném případě přispívat k šíření paniky. Což by se přesně stalo, kdyby univerzita začala překotně přestavovat laboratoře na provozy s výrobou roušek“ zdůraznil rektor Brzezina. Také on upozornil, jejich účinnost je pro tyto případy nedostačující. „Nehledě na to, že příprava takového výrobního provozu by zabrala měsíce,“ upozornil.

Podle vědců z liberecké univerzity má dnes svět k dispozici vysoce účinné ochranné prostředky i proti virům, právě díky díky tomu, že firmy umí nanovrstvy vyrábět ve velkém. „Tato technologie se před šestnácti lety zrodila u nás v Liberci, v této škole. Naše výzkumné týmy se pak i ve spolupráci s firmami na vývoji nových ochranných a filtračních pomůcek s nanomateriály také podílely. To dokážeme a je to role, která univerzitě přísluší,“ upozornil rektor Brzezina.

Jako jeden z příkladů uvedl patentované ochranné masky s nanofiltrem, které se vyvinuly na univerzitě, výrobou se však zabývá firma, která získala licenci.