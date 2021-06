Magnetem pro ně je Skalní hrad, malebné okolí s pískovcovými skalami a osmihektarový Radvanecký rybník. Jeho písečná pláž se o víkendu začíná zaplňovat už před 11 hodinou. Díky mělkému vstupu do vody je vhodná i pro malé děti.

„Léta jsme jezdili k rybníku v Českém ráji, ale když tam kempování zkazili, tak jsme začali trávit dovolenou ve Sloupu, je tady klid. Letos jsme získali chatku, jinak vozíme stan. Zůstaneme týden, možná dva, bude záležet na počasí,“ říká René z Jablonce nad Nisou, který se po deváté hodině chystal k prvnímu sobotnímu plavání. Mnozí rekreanti v tu chvíli ještě dospávají páteční noc, jiní vylézají ze stanů, odchází na ranní hygienu, nebo pro snídani do již otevřených stánků s občerstvením. Cykloturisté plánují kam se vypraví na výlet.

„Nikdy jsme tady nebyli, líbilo se nám místo a zdejší skalní hrad na fotografiích. Už jsme se vykoupali, voda byla chladná, ale krásná. Teď se chystáme vyjet na kolech do okolí,“ prozrazuje paní Eva, která s manželem přijela až z Blanska. „Ještě nevíme kolik dnů tady strávíme.“

Zalesněný areál koupaliště s kempem a chatkami je majetkem obce. Kapacita chatiček je 42 lůžek a v kempu může přenocovat ve stanech či karavanech až 900 osob. Pro odvážné je zde lanový park, dětská hřiště a funguje půjčování lodiček a šlapadel.

„Stále místa jsou, naplněni jsme z poloviny, ale myslím, že se dnes dostaneme na maximum, lidé dál přijíždí,“ odhaduje správce velkého kempu Milan Štenc. Trvající horké dny sem přilákaly mladé i staré návštěvníky ze všech možných koutů republiky, ale jsou zde už i cizinci.

Podle správce nápor souvisí samozřejmě s počasím, i když tento rok i s faktem, že lidé předchozí dlouhé měsíce nikam nemohli. „Teď se snaží všichni vyrazit ze svých bytů ven, do přírody. A plno z nich se sem chodí hlavně bavit,“ říká Štenc. Se svými podřízenými se stará, aby byla v kempu posekaná tráva, vynesené odpadky, uhrabaná a uklizená pláž z bílého písku. Jak správce zdůrazňuje, výhodou přírodního koupaliště je, že leží na horním toku Dobranovského potoka, který má silný průtok. „Voda se tady nikdy nekazí, díky průtoku tady sinice vůbec nehrozí,“ uvádí Štenc.

Na severní břehy navazuje poměrně velké rašeliniště. Rybník je také využíván ke sportovnímu rybaření. V okolí jsou četné turistické trasy, rozhledna, Lesní divadlo i kopce s vyhlídkami.

„Chaty máme zadané na celé léto, místa na stany a karavany nerezervujeme, kde dřív přijede, má místo,“ zmiňuje správce kempu. A dodává, že řada z hostů do Sloupu míří spoustu let po sobě, rok co rok: „Teď sem začalo jezdit i dost nových návštěvníků. Co vím, letos je vůbec značný zájem o všechny kempy,“ říká Milan Štenc. Pobyt tady nezakazují ani psům, což bylo na první pohled zřejmé. Jejich páníčci je nesmí pouze vodit na pláž a měli by po psech uklízet.

Pár mladíků nezastírá, že toho po pátečním příjezdu a následné zábavě mnoho nenaspali: „Vykoupali jsme se v noci. Jezdíme sem dlouho, předtím jsem poznal kempy v širokém okolí, ale Sloup je pro mě nejlepší, voda výborná, čistá, lidi tady nevyhledávají konflikty, jsme tu abychom si užili. S jídlem je to také skvělé, hospoda, o kus druhá a stánek s občerstvením, je to luxusní, člověk se nají,“ vylíčil svůj pobyt Daniel z Benešova nad Ploučnicí. „Bohužel sem déle než na víkendy nemůžeme, děláme v Německu,“ dodává.

Jak potvrzovali turisté, Sloup je zlákal nejprve svým jedinečným, fotogenickým Skalním hradem. Ten jim svými - ve skále vytesanými - prostory za parných dnů poslouží k spolehlivému ochlazení. „Lidé to vědí dávno, chodí se sem ochladit, nemusí jen na koupaliště, když i u nás uvnitř hradu ve skále je to také příjemné,“ směje se kastelán Ivan Volman. Po hradě ještě vyvěšuje čerstvé plakátky s programem na sérii letních koncertů v zdejší unikátní kapli. První koncert bude již 3. července. Hrad na tvoří propojená síť chodeb a venkovní prostory zase nabízejí řadu teras. Na nich se nacházejí třeba vinice založené před více než 300 lety a obnovené Ivanem Volmanem, který zde také pěstuje růže.

Rekreační středisko s chatkami a penzionem naproti hradu právě na pět dnů „patří“ školákům, kteří sem pravidelně přijíždí z Berouna. „Máme termíny už na příští rok, jezdí sem všechny třídy, teď jsme tu s 23 dětmi z deváté třídy. Máme to tu rádi kvůli přírodě, možnostem vyžití, letos si každý den užíváme i koupání, když je takové teplo,“ uvádí učitelka Jarmila Šimková. „Jsme tady se vším spokojeni. Žáci jsou výborní, hodní. Dokonce sem za nimi přijela na víkend jejich paní učitelka, co je měla na prvním stupni, aby se s nimi mohla rozloučit,“ vyzdvihuje Šimková. Během dopoledne se s dětmi chystá do nedalekého Lesního divadla.