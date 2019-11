Jeden případ z mnoha, kde složitá sociální situace nutí ostrouhat rodinný rozpočet na dřeň. Včetně peněz na obědy ve škole a školce. A právě takovým rodinám se snaží pomáhat Kabelkový bazar, jehož výtěžek jde už pět let na projekt Obědy pro děti nadace Women for Women. Ten hradí obědy právě v podobných případech.

Díky obědům se učí lépe

„Hodně pomáháme například samoživitelkám. Možnost obědvat s ostatními má na děti zázračný účinek: nestraní se, lépe se učí, víc se zapojují v kolektivu,“ vysvětlila manažerka projektu Obědy pro děti Jana Skopová. Peníze z „kabelek“ se rozdělují školám v Libereckém kraji.

Loni kabelky „z druhé ruky“ přinesly radost nejen novým majitelkám, ale i dětem, kterým zaplatily 115 obědů. Patří mezi ně i školák z Rynoltic. „Pro rodinu to znamenalo obrovskou pomoc. Dítě mělo uhrazený oběd ve školní jídelně na celý školní rok, mamince to obrovsky ulevilo,“ uvedla ředitelka tamní ZŠ Kateřina Rožcová.

V předchozím roce pomohl bazar jiné mamince, která přišla o práci kvůli závažnému onemocnění, ale ani ona přesto nedosáhla na sociální dávky. „U nás čerpá tuto formu pomoci zatím pět dětí, jejichž rodiče školu požádali. Možná, že by ji jich potřebovalo víc, ale nepřísluší nám zjišťovat sociální situaci v rodinách. Kdo ale požádá a splní podmínky, tomu se pomoci dostane,“ upozornil ředitel ZŠ ve Vratislavicích Libor Rygál.

V Česku je podle Jany Skopové sto tisíc dětí, které na školní obědy kvůli špatné finanční situaci v rodinách nedosáhnou. Kromě nadace Women for Women jim pomáhá i ministerstvo práce a sociálních věcí, které čerpá peníze na potravinovou pomoc z evropských fondů. Do škol proudí prostřednictvím krajů, které o ni požádaly. Liberecký byl mezi prvními.

„První rok požádal o pomoc pro děti z 23 škol, letos už jich bylo 71,“ potvrdil náměstek hejtmana Petr Tulpa. „Z nárůstu je vidět, že školy v nás mají důvěru, vidí, že to funguje,“ uvedla Eva Martinková z krajského odboru školství. Školám, které se do projektu přihlásí, pomáhá s nezbytnou administrativou, ostatním krajům radou a zkušeností. Letos poprvé se do projektu zapojila celá ČR. „Kabelkový bazar rozhodně přispěl k tomu, že problematika dětí bez obědů vešla do povědomí. Když se oba projekty spojí, dokážeme obsáhnout více dětí,“ dodala.

Jedna kabelka, jeden oběd

I letos bude výtěžek Kabelkového bazaru dětem pomáhat. Třeba těm, které se do problémů dostaly během školního roku, kdy už byly žádosti uzavřeny. Připojit se může každý, kdo si přijde v sobotu dopoledne kabelku „z druhé ruky“ koupit. Připraveno jich je opět několik stovek. Prodávat se budou symbolicky od 25 korun, tedy za cenu jednoho školního oběda.

Kromě zajímavých „úlovků“ čeká účastníky bazaru i zábava v podobě malé módní přehlídky a dražby. Získat tak můžete třeba kabelku od Terezy Kostkové, Markéty Hrubešové, Dany Batulkové, CD s podpisem Jiřího Lábuse, ale také exkluzivní večerní psaníčko z Preciosy nebo dokonce skleněnou kabelku ze Sklárny Novosad. Ke každé kabelce pak můžete získat i bižuterii z Křišťálového údolí. Dražbu povede herec Martin Polách. Dopoledne bude pokračovat koncertem Markéty Nikenday v přízemí OC Forum v Liberci.