Netíka přijely v pondělí ráno k litoměřickému soudu podpořit desítky příznivců, na sociálních sítích jich má tisíce. O jeho vyhrožování v pondělí svědčil novinář Aktuálně.cz Lukáš Valášek, který se soustavně věnuje dezinformační scéně.

Netík vytýkané skutky nerozporuje a za svými výroky si stojí. Na zahájení líčení, které se uskutečnilo 27. července, přišla zhruba stovka lidí a konalo se ve velké jednací síni. Dnes tato místnost volná nebyla a jednalo se v menší síni. Soud rozdal vstupenky prvním třiceti zájemcům, kteří se sjeli podpořit Netíka.

„Je to prostě jeho názor.“ Soud zprostil Netíka obžalob za kontroverzní videa

Valášek v pondělí zrekapituloval, že o Netíkovi psal texty a párkrát s ním komunikoval. Lidem jako on říká novinář obchodníci se strachem: většinou mají finanční problémy, šíří dezinformace a vybírají za to dary. V Česku je jich podle publicisty asi desítka. „Odrazoval lidi od vakcinace, prodával jim pastu pro koně, k pití nabízel i bělidlo s tím, že může pomoct proti rakovině,“ upozornil Valášek.

V reakci na jeho text měl Netík natočit video, které odvysílal příznivcům. „Vyjadřoval se, že by bylo nejlepší, kdyby mě a nějaké jiné skupiny lidí pověsili,“ zmínil novinář.

Souboj v kleci

Netík připustil, že si s Valáškem jednou volal. Dál řekl, že kvůli diskutovanému textu ho prý vyzval na souboj do klece. „Bylo to míněno sportovně,“ poznamenal. Soud pak přehrával i video, kterým obžalovaný na text bezprostředně reagoval.

„Koluje o mně článek, myslím si, že na Aktuálně.cz. Jak prodávám ivermektin, navádím lidi, aby se neočkovali. Jsou dva druhy sviní. Jednu poznáte, smrdí, druhá je převlečená v rouše beránčím. To je Valášek. Ono se mu to všechno vrátí. Takhle se chová největší zákeřná sketa. On vám volá, přátelsky, neřekne, že udělá článek. A pak vás pohnojí,“ hovořil ve videu Netík.

„Kde vás vyhrabali? Vy se prohlašujete za Čechy? Vlastní národ odráží své vlastní lidi. Mělo by to být trestáno nejvyšším trestem. Lukáši Valášku, na tebe dojde taky. Překrucuješ věci, lžeš, jsi krysa, potkan, jsi prostě novinář. Svině zaprodaná,“ zaznělo také ve videu.

Netík zmínil i to, že novinářův profil vezme a rozešle, aby ho jeho příznivci vyhledali. „Aby mu mohli pogratulovat, jaký je borec… Babiš, Soros, to je neskutečný. Čaputka a tohlecto. Doufám, že tahlecta hovada pověsí,“ uvedl Netík.

Obžalovaný soud upozornil, že posléze video smazal. „Do pěti minut to bylo pryč. Udělal jsem revizi a natočil ho mírnější. Ale za tím obsahem si stojím a budu stát,“ řekl Netík.

Podle jeho obhájce měl záznam dosah jen na pár desítek lidí. „Ale Valášek ho zaznamenal a šířil dál, tím ho viděly statisíce lidí,“ dodal advokát a naznačil, že to bylo proti vůli Netíka.