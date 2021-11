Vymysli, vyrob, ukaž se! To bylo motto osmi kol soutěže Business Talent, kterou v uplynulých dvou měsících hostila liberecká otevřená dílna iQFABLAB. Do soutěžního klání se zapojilo téměř dvě stě kluků a holek z osmých a devátých tříd základních škol Libereckého kraje. Jejich úkolem bylo vymyslet originální výrobek, zhotovit ho a co nejlépe prodat odborné porotě. Soutěž nyní pokračuje finálovým kolem. Hlasovat může i veřejnost.

„Technicky vzdělaní lidé na trhu práce citelně chybí. Silné ročníky techniků, kteří získali vzdělání v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, se chystají do důchodu. O to, kdo je za pět – deset let nahradí, se hraje právě tady a teď,“ řekla Martina Pšeničková, manažerka projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje fungujícího pod hlavičkou Agentury regionálního rozvoje. Cílem soutěže totiž je podpořit technické profese v regionu. Iniciativu spustila Agentura regionálního rozvoje společně se science centrem iQLANDIA a inovačním centrem DEX IC, které v Liberci spustilo projekt TalentMagnet.

Žáci ze základních škol v kraji dostali jednoduché zadání: vymyslete módní doplněk. „Jako první na ně čekal průzkum trhu a konkurence. Museli si rozmyslet, co budou vyrábět. Následoval střet s realitou výrobních technologií, to znamená, že přemýšleli nad tím, jestli dokážou vyrobit to, co si vymysleli,“ vysvětlil Lukáš Jokl ze Smart Akcelerátoru.

Pak žáci na počítači připravili technické výkresy a z nich na laserovém gravírovacím a řezacím stroji prototypy, které dále vylepšovali. Když měli první výrobek hotový, dostali se do dílny, kde se museli poprat se svěrákem, vrtačkou nebo bruskou. „Na závěr museli připravit prezentaci pro porotu. Zahrát si na začínajícího podnikatele, který hledá svého zákazníka i rovnovážnou cenu. Ti, kdo vše zvládli, postoupili do finále,“ doplnil Jokl.

Podle manažera pro vědu a vzdělávání ze science centra iQLANDIA Petra Desenského chtěli dětem ukázat perspektivu technických oborů, jejich moderní podobu bez špinavých dílen a pachu oleje, zato s hi-tech zařízením. „Celé jsme to navíc okořenili podnikatelským myšlením,“ uvedl Desenský.

Aby byla iluze trhu dokonalá, žáci nyní soutěží o přízeň a podporu veřejnosti, která představuje jejich budoucí zákazníky. Nabídka je pestrá. Například dívčí tým ZŠ Kaplického z Liberce přišel s ruční výrobou kšiltovky s dřevěným kšiltem. „Jsme holky z Liberce a zrovna díky historii Libereckého kraje úzce spjaté s textilním průmyslem nás napadla výroba kšiltovky. Kšiltovky prodáváme přes náš instagramový profil Capgear. Cena se pohybuje okolo 800 Kč a odvíjí se podle typu gravírování,“ říkají studentky v promo videu, které musely v rámci soutěže natočit. To je umístěné na webu 1012plus.cz, kde probíhá také hlasování veřejnosti.

Soutěžní tým z liberecké základní školy v Husově ulici napadlo vyrobit módní kabelku pro zvířátko s prostorem pro odložení mobilu, klíčů nebo peněženky. „Kabelka je z překližkového dřeva a silného plexiskla, skrz které své zvířátko kdykoliv uvidíte. Podél plexiskla je opatřena otvory na dýchání. Aby vám váš mazlíček nerozkousal cennosti, zhotovili jsme kabelku s extra patrem pro mobil, klíče nebo peněženku,“ vysvětlil autoři, kteří svůj produkt nabízejí na sítích Tik Tok a Instagram.

Studenti z Nového Boru zase vsadili na něco, co používá každý člověk a velice často. V rámci soutěže vymysleli Fancy beach party shoes, které jsou ručně vyráběné ze šetrných materiálů. „Jednotlivé díly jsou vyřezány na laserové řezačce, dále lepeny tavící pistolí a broušeny do hladka. Černá barva je užita, protože zvýrazňuje plexisklovou vrstvu uprostřed. Pásek, který drží nohu u boty, ji nijak nepodráždí. Materiály jsme totiž vybírali s ohledem na vysokou kvalitu a maximální pohodlí,“ prozradili žáci ze ZŠ náměstí Míru.

Na šperkařskou tradici regionu navázala Amy Zbihlejová z Tanvaldu, kterou napadlo vyrobit prsten přes celou délku prstu. „Všichni si mysleli, že je nemožné prsten vyrobit, ale my jsme věřili, že to zvládneme,“ řekla Amy. Ta se se svým týmem ze ZŠ sportovní musela vyrovnat i s prvním neúspěchem. „Napoprvé se to moc nepovedlo. Původní návrh jsme upravili a zkoušeli jsme to znovu a znovu, dokud vše nedopadlo tak, jak mělo,“ vysvětlila Amy. Protože je prsten zdoben dřevěnými květy, dostal název „Příroda na prstu“.

Celkem se do finálového kola dostalo osm soutěžních týmů, které soutěží o 3D tiskárnu, robotické stavebnice i noc v planetáriu. Hlasovat pro absolutního vítěze soutěže může veřejnost až do 5. prosince.