Frýdlantská rodačka Anna Slancová měla ke sportu díky rodičům blízko už od raného dětství. Přes volejbal, judo či atletiku se dostala k cyklistice a nakonec propadla fourcrossu. Po vítězství v závodě v Jablonci nad Nisou se rozhodla zajet i další světové poháry v této cyklistické disciplíně, aniž by tušila, že to pro ni skončí nešťastně. „Ve Val di Sole, kde se pořádaly poslední dva závody, jsem v jednom z nich ošklivě spadla. Z místa mě odvezl vrtulník do nemocnice v Trentu. Ještě tu noc mě převezli na sál, kde mě operovali přes sedm hodin,“ zavzpomínala Anička, která přesídlila do města pod Ještědem.