V Česku je raritou, kromě Vrchlabí ho mají už jen v Jablonci nad Nisou. V Krkonoších jsou s ním navýsost spokojení. Je mimořádně výkonný a pracovitý. To, že stroj vyrobený v roce 1989 nyní slouží jako vánoční výzdoba, rozhodně neznamená, že by byl na odpis a mířil do šrotu. "Kdepak, ten tady bude na věčné časy," usmívá se ředitel Služeb města Vrchlabí Jiří Prokopec. "Je plně funkční a nesmrtelný. Je to poctivá kovářská práce," dodává. "Chtěli jsme, aby se lidé nebavili pouze o covidu, a odlehčit atmosféru před Vánocemi," vysvětluje Prokopec, proč pracovníci Služeb města Vrchlabí vyzdobili koulemi a řetězy sněhožrouta.

"Chtěli jsme zatraktivnit náměstí po rekonstrukci Krkonošské ulice v centru města, která před týdnem skončila. Proto jsme chtěli udělat něco nového a originálního. Před námi ještě nikdo něco takového neudělal. Výzdobu každým rokem měníme, aby byla nápaditější a přitahovala pozornost lidí," přibližuje neobvyklý záměr.

Stalinovy ruce v akci při odklízení sněhu v ulicích Vrchlabí.Zdroj: Deník/Michal Fanta

"Ozdobení jsme prováděli tři-čtyři hodiny u nás ve firmě, pak jsme stroj převezli na náměstí, kde dozdobení zabralo další tři hodiny. Jsou tam ledkové řetězy a koule, které mají naznačovat sbírání sněhu," popisuje ředitel. "Byla to docela jednoduchá záležitost. Nemusíte běhat kolem stromku, nepotřebujete na to plošiny, dalo se to ve dvou lidech ozdobit. Instalace svítícího jelena a laně byla náročnější. Až to bude nezbytně nutné a budeme sněhožrouta potřebovat, tak ozdoby sundáme, na odstrojení potřebujeme tak hodinu," dodává.

Zatím to však nevypadá, že by Stalinovy ruce měly jít do akce. Jejich čas obvykle přichází v lednu a únoru. Tak jako minulou zimu, kdy byly naposledy v provozu. Jeho čas přichází, když je potřeba odklízet mantinely sněhu, které se tvoří pluhováním.

Stalinova potvora hrabe jako zběsilá. Ve dne, v noci

"Na nic jiného kromě odklízení sněhu stroj nevyužíváme. Je to stará kovářská práce. Není potřeba žádná diagnostika. Nejsou na něj náhradní díly, ale budeme ho používat pořád. Vydrží totiž hodně. Je to stroj, který má velkou výdrž a dlouhou životnost. Vyráběl se proto, aby něco odpracoval, a ne kvůli tomu, aby byl po čtyřech-pěti letech nepoužitelný," říká Jiří Prokopec.

Současný prototyp Stalinových rukou dorazil do Vrchlabí v roce 1989, jakmile dosloužil jeho předchůdce od stejného výrobce, který v krkonošském městě během zimy úřadoval od padesátých let.

Další letošní novinkou vánočně vyzdobeného Vrchlabí jsou jelen a laň, kteří svítí v zatáčce Tyršovy ulice. "Letos jsme se přiblížili přírodě a chtěli řidičům ukázat, že by se měli chovat na silnici ohleduplně. Střetů se zvěří totiž bývá hodně. Loni jsme umístili na náměstí Míru na vodní prvek, kudy přes léto protéká voda, šest ryb i se zlatou rybkou, která plní všechna přání. Letos tam jsou znovu," poukazuje na originály vánoční výzdoby ředitel Služeb města Vrchlabí.

