Resort Svatá Kateřina - Fit s Deníkem: Mezi čtrnáctkou statečných žen ze všech krajů Česka jsou i Dana Marešová z Ústí nad Labem a Lenka Berková z Turnova.

Zdravá strava, cvičení, pohovor s trenérkou, diagnostika celulitidy i změření ukazatelů na přístroji InBody 720, ale také relaxace ve wellness centru. Pohodový víkend snů v luxusním Resortu Svatá Kateřina (www.katerinaresort.cz) poblíž městečka Počátky v Kraji Vysočina odstartoval finále tříměsíční reality show Fit s Deníkem.

V ní půjde hlavně o hubnutí a formování postav 14 žen, jež do něj postoupily. Cílem je nejen zhubnout, ale především si trvale nízkou váhu udržet. Finalistky proto při pohovorech s cvičitelkou Zuzanou Klingrovou a dietologem Pavlem Suchánkem pozorně naslouchaly a odvezly si vlastní cvičební plány. Mezi dalšími víkendy v Resortu Svatá Kateřina, které proběhnou 17. 18. února a 24. 26. března, budou profesionálové z Fithallu (www.fithall.com) pro průběžné konzultace soutěžícím k dispozici.

A jak hodnotí uplynulý víkend „reprezentantky" Ústeckého a Libereckého kraje?

První odměnou byla hodinovka ve vířívkách jacuzzi umístěných na střeše hlavní budovy Resortu Svatá Kateřina. Dana Marešová z Ústí nad Labembyla nadšená. „Nikdy předtím jsem si takovou vířivku nevyzkoušela, jen ty, co jsou v aguaparcích u bazenů. Je to úžasné, krásné masírování. Náramně jsem si to užila," říká Dana. „Hodina stačila, jediné, co nám mohlo vadit, byl déšť," dodala. Pravda, zatímco dámy si ve vodě o teplotě blížící se čtyřiceti stupňům Celsia oddávaly euforii, reportér Deníku v outdoorovém oblečení s fotoaparátem pobíhající kolem whirlpoolů v pár stupních nad nulou čelil nekončící spršce z nebes…

Lenka Berková z Turnova má stejný zážitek jako finalistka z Ústí: „Vířivka byla úplně super! Takhle, aby nás bylo víc a popíjelo se šampaňské, jsem si ji užila poprvé. Že pršelo, mi ale vůbec nevadilo, chvílemi to bylo i osvěžující."

Sobotní ranní cvičení účastnice prvního ze tří víkendů reality show prověřilo. Hodinu Pilates s Danielou zhodnotila Dana jako náročnou. „Zjistila jsem, že fyzicky jsem na tom nulově," sebekriticky přiznala. Sice cvičit chodí většinou na velké míče nebo H.E.A.T., ovšem teď měsíc vynechala. A s pilates šlo v jejím případě o premiéru. „A některé cviky mi šly velice špatně," tvrdí. Ale rozpaky hned vystřídá úsměv na její tváři.

Pilates není tím pravým ořechovým ani pro Lenku. „Chodím cvičit, ale ne pilates. Jednou týdně body boxing, chvíli jsem cvičila i klasický box. K tomu jednou za týden hraju squash. Pilates mě neoslovuje, i když není špatné. Mám raději dynamičtější a rychlejší sporty. V létě ráda a často jezdím na kolečkových bruslích, na kole. Teď se učím i běhat," culí se.

Následoval půlhodinový pohovor s trenérkou. Dana se dozvěděla, jaké cviky by jí nejvíce pomohly, jak využívat cvičební pomůcky, které má doma. Trenérka jí doporučila chodit na svižné procházky s hůlkami, což je vlastně onen stále populárnější Nordic walking. S ním má začít i Lenka „Vzhledem k tomu, že mám pohyb pravidelně dvakrát týdně, trenérka mi ukázala cviky, které mohu dělat doma abych nemusela chodit do posilovny. Mám posilovat břicho," prozradila soutěžící za Liberecký kraj.

Pak přišlo měření celulitidy. Na Lenku Berkovou čekalo příjemné překvapení. „Stupeň číslo jedna, což je mírná celulitida, tedy skoro žádná," jásá. Co tedy dál? „Neusnout na vavřínech, dál pít hodně vody a cvičit. Proti celulitidě maximálně koupit lehký kartáč a masírovat se ve sprše." hlásí, pusu od ucha k uchu. „Dozvěděla jsem se, že mám tzv. tvrdou celulitidu a podstoupila jsem masáž, která byla velmi příjemná. Paní mi doporučila lymfatické masáže a prostředky, které bych měla používat," shrnula zase Dana Marešová, o čem v jejím případě čtvrthodinová konzultace byla. A je tu pohovor s dietologem, který radil s jídelníčkem a jak si má soutěžící sama vařit. „Tak už bych věděla všechno a půjde to samo. A budu Twiggy," směje se Dana.

Jak se oběma vše zdařilo, stejně jako jejich dvanácti kolegyním z ostatních krajů České republiky, uvidíme na konci března, kdy reality show Fit s Deníkem skončí

Více o soutěži čtěte ve čtvrteční příloze Můj životní styl!