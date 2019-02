Teplice - Šestý ročník Proměn s Deníkem začal. Do redakce přicházejí krásné emaily se zajímavými životními příběhy. Na šest z nich se můžete těšit stejně tak, jako na šest změn vizáže. Vybraným ženám pomohou cítit se lépe a zažít ten úžasný pocit věnovat se několik dnů jen sama sobě.

Jana Burdová, autorka projektu Proměn popsala, jak její tým měnil první z vybraných dam.



„Když potkáte Veroniku, na první pohled je to drobná, štíhlá žena. Po pár minutách povídání je jasné, že máte co dělat s nesmírně silnou osobností. Poté, co mi svěřila svůj životní příběh, ode mne tato jedenačtyřicetiletá žena z Řevnic u Prahy dostala přezdívku Statečná. Proč?



Veronika Černá pochází z právnické rodiny a tatínek jí byl velkým vzorem jak v pracovním, tak v osobním životě. Když jí bylo 20, onemocněla Hodginovým lymfomem neboli rakovinou uzlin. Poté, co se s nemocí poprala, jí lékaři sdělili další smutnou zprávu. Patnáct let nesmí otěhotnět. Veronika mi prozradila, že už od školy plánovala velkou rodinu a toužila po miminku. Patnáctiletý odklad rodinného života ji hluboce zasáhl. Její tehdejší partner se rozhodl odejít a ona zůstala na svůj úděl sama. Nevzdala to a štěstí se k ní vrátilo. Po několika letech potkala muže, o kterém dnes mluví jako o svém osudovém partnerovi, který ji nabíjí energií. A to navzdory tomu, že jejího manžela potkala v životě vážná zdravotní komplikace, která ho postupně posadila na invalidní vozík," vypráví o nelehkém osudu první z našich proměněných dam Jana Burdová.

Veronika říká, že žádný smutek nemá v jejich domácnosti místo. Možná i proto se jim oběma splnil sen z největších. Před patnácti měsíci se jim narodila dcera Františka. Konečně jsou rodina a každý den si navzájem pomáhají, jak nejlépe dovedou. Třeba i tím, že není potřeba být ve všem perfektní, že stačí prostě jen vnímat každodenní radosti i starosti a brát život s úsměvem.



„Najít styl pro Veroniku bylo chvilku složité. Přáli jsme si, aby se její vnitřní síla promítla i navenek. Zároveň jsme chtěli respektovat poněkud křehčí styl daný štíhlou postavou, světlou pletí a krásnýma očima. Vlasová stylistka Martina Veronice zkrátila vlasy speciální technikou, která podtrhuje hustotu vlasů a snadno se upravuje. Největší změnu udělal jemný odstín Electric shock a Cayenne Shades Redken, který je plný lesku a pigmentu. Úžasně rozzářil Veroničiny do té doby nevýrazné, unavené blond vlasy. Jsou to právě lesklé a zdravé vlasy, které jsou nejsilnějším signálem mládí a energie," říká k průběhu práce svého týmu Jana Burdová.

Pak přišla na řadu tvář. Specialistka na péči o pleť Marcela zvolila Orlane Antifatique ošetření, které hluboce detoxikuje unavenou pleť a díky působení kyslíkových molekul zmizí z obličeje kruhy pod očima i vrásky. Tato terapie udělá s pletí stejný efekt, jako týdenní dovolená.



Oblékání si Verča užívala jako vše ve svém životě s dávkou statečnosti. Není lehké několik hodin dokola oblékat a svlékat vše, co stylistka Linda Radostová potřebuje vyzkoušet. Nakonec společně vybraly ty nejlepší kombinace, které vystihovali Veroničinu otevřenou povahu a odvážný přístup ke všemu novému s nepřehlédnutelnou dávkou romantiky. Líbila se nám v růžových šatech stejně jako v modro-červené kalhotové kombinaci s červenou kabelou. Pro fotografování využila Monika Kačerovská podzimní odstíny líčení Giorgio Armani a půvabně sjednotila tón pleti. Před fotoaparátem se Veronika bavila a byla zkrátka „sama sebou". A o to jde v tomto projektu především.

Jsme rádi, že se Veronika cítí v novém vzhledu příjemně a přejeme jí, aby si ho užila naplno, stejně jako prožívá ostatní věci ve svém životě.

Tvůrci proměny:

Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Jan Tůma

Vlasy: Martina Zralá / Studio Jana Burdová

Kosmetička: Marcela Stehlíková/ Studio Jana Burdová

Make-up: Monika Kačerovská/ Facedesigner Giorgio Armani beauty

Styling: Linda Radostová / Van Graaf

-------------------------------

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejvíce povedenou proměnu na adrese promeny6@denik.cz – do předmětu mailu vložíte slovo „HLASOVÁNÍ".

Na konci roku pak vylosujeme jednoho z vás, který získá dárkový poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová a partnerů – Bio-Ionic, kosmetiky Redken a líčení Armani. Vítěze hlasování o nejvíce povedenou proměnu poté uvidíte na stránkách Deníku na začátku února 2016.

Proměněná dáma, která se bude nejvíce líbit čtenářům Deníku, získá hlavní cenu – zážitkový pobyt v hotelu v Pivovaru Monopol, ve stylu První republiky.