„Nejsledovanějším pořadem celého včerejšího dne se stala premiérová štědrovečerní pohádka České televize (ČT) Jak si nevzít princeznu. Vidělo ji 62 procent všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Pohádka Karla Janáka zaujala nejvíce také dětské diváky, sledovalo ji 261 tisíc dětí ve věku 4-12 let, s podílem na publiku 70,5 %,“ informovala mluvčí ČT Karolína Blinková.

Velká výpravná pohádka scenáristy Petra Hudského a režiséra Karla Janáka začíná ve chvíli, kdy na zámek přicházejí tři sudičky, aby předpověděly osud malému princi Leopoldovi. „V našem království chodí sudičky a každému narozenému dítěti něco věští. Malému princi Leopoldovi dají do vínku, že si vezme princeznu ze sousedního království. Rodiče chtějí utužovat vztahy, navštěvují se a děti připravují na to, že se jednou budou brát," popsal začátek vánočního příběhu režisér Janák.

Jenže jak jsou děti k něčemu nuceny, tak se tomu chtějí postavit. "Nesnášejí se. Když nadejde den, že by se měly brát, zjistí, že sudičky mají čarovné hodinky, kterými se mohou přesunout do časů, které už byly nebo které teprve přijdou. Hodinky si bez dovolení vypůjčí a vypraví se do doby, kdy byla ta sudba vynesena, aby jí zabránily a nemusely se brát,“ doplnil Janák, který pohádku natáčel na hradech Pernštejn a Frýdlant v mezinárodní koprodukci České televize, KIKA, RTVS, UPP a FilmWorx Studios.

Právě hrad a zámek Frýdlant a jeho historie byla hlavním důvodem, proč tam chtěl Karel Janák točit. „Ve Frýdlantu jsme chtěli točit již pohádku Nejlepší přítel. Hrozně se mi líbil. A teď když jsme uvažovali o pohádce Jak si nevzít princeznu, kde máme sudičky, hned jsem si vzpomněl na Frýdlant. Objeli jsme víc hradů a zámků, ale Frýdlant byl pro nás nejlepší. To jsme nemohli točit na zámku z 18. nebo 19. století. Této době už sudičky nepatří,“ doplnil režisér, který má na kontě už sedm štědrovečerních pohádek. Kromě Frýdlantu se ve filmu objeví také lokality z Českého ráje.

Postavy sudiček si zahrály známé herečky Iva Janžurová, Daniela Kolářová a Naďa Konvalinková, prince ztvárnil Marek Adamczyk a princeznu, kterou si nechtěl vzít, hrála Anna Fialová.

Fakt, že se pohádka natáčela v Libereckém kraji, přesvědčil řadu lidí, aby se na ni podívali v televizi. Jedním z nich byl i Josef Sommer. „Stihli jsme to jen tak tak, ale nakonec jsme se všichni dívali. Večeři jsme měli snědenou, dárky rozbalené a užívali jsme si tak pohodu a klid u pohádky. Frýdlantský zámek byl na obrazovce často a moc mu to slušelo. Dětem se moc líbilo, že vidí v televizi místo, které často a rádi navštěvujeme a ony ho znají,“ řekl Sommer, který jezdí s rodinou do Frýdlantu na chalupu.

Ze stejného důvodu si zapnuli o Štědrém dnu televizi i Svobodovi z Liberce. „Děj byl poněkud překombinovaný a herci prkenní, ale to, že se natáčelo tady u nás, nás donutilo se dodívat až do konce,“ vysvětlila Markéta Svobodová, která patřila k početné skupině diváků, kteří měli k letošní pohádce řadu kritických připomínek. Asi nejvíce jim vadilo cestování časem.

Jak ale uvedla jedna z divaček, děti posuny v čase znají i z jiných oblíbených příběhů. „Dnešní děti jsou v mnohém mnohem dál, než to bylo dříve, a to díky mobilům a tabletům. Myslím, že většina neměla problém pochopit přesun v čase, ostatně vždyť je to i v Harry Potterovi. Nám se pohádka líbila. Byla milá a vtipná,“ napsala Radka Miturová.

Hrad a zámek Frýdlant každoročně navštíví okolo 50 tisíc lidí, poslední dva covidové roky byla návštěvnost slabší, když na prohlídku přijelo asi 30 tisíc návštěvníků. V současné době je zámek pro veřejnost uzavřen, sezona tam začne standardně na začátku dubna.