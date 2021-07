K sesuvu došlo v pátek odpoledne. V té době podle správce naštěstí nebyli v místě žádní turisté. “Pět nebo šest velkých balvanů se uvolnilo a zasypalo celou stezku mezi Schlikovou a Všetečkovou vyhlídkou. Došlo také k poničení schodů. V tu dobu sice ve skalách nějací lidé byli, nikdo ale zrovna neprocházel zasaženým úsekem,” doplnil Feštr.

Podle člena dobrovolné stráže Miloše Zemana odplavil nenadály příval vody vrchní krytu horniny a uvolnil tak asi dvě tuny pískovce. K sesuvu přispěla také přirozená eroze, kterou způsobily kořeny vzrostlé borovice. “Strážní službou Prachovských skal místo okamžitě uzavřela a odstranila borovici, jejíž kořeny podstatně narušily vrchní kryt a samotný skalní masiv,” uvedl Zemana. Celý úsek ihned dočasně zabezpečili tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků.

Zdroj: správa Prachovských skalKvůli závalu a potenciálnímu nebezpečí musela správa skal uzavřít pro turisty část oblíbeného zeleného okruhu. “Letos už se tam turité nejspíš nepodívají. Připravili jsme ale co možná nejlogičtější obchozí trasy, aby si návštěvníci mohli skály projít,” uvedl Dominik Feštr. Přesnější informace a mapy jsou k dispozici na pokladnách. Návštěvníci skalního města si nemusí zoufat, o Schlikovu ani Všetečkovu vyhlídku nepřijdou. Jen se budou muset vrátit vždy zpět a pokračovat obchozí trasou. “Od rozcestí Točenice je volný přístup až po Schlikovu vyhlídku a zpět. Od rozcestí U Hlaholské vyhlídky je volný přístup až po Všetečkovu vyhlídku a zpět. Úsek mezi oběma vyhlídkami je uzavřen, označen bezpečnostní páskou a doprovodnou výstražnou tabulkou zakazující vstup do ohrožené oblasti,” doplnil Zeman.

Krátce po incidentu správa skal ve spolupráci s horolezci prozkoumala a vyčistila celý úsek a místo závalu zabezpečila. “Podle naší inspekce je ale pravděpodobné, že budeme muset další část skály odstranit, aby nedošlo k další nebezpečné situaci,” popsal Feštr. Na pomoc přijeli správcům i geologové z Prahy, aby skalní masiv podrobili odborné analýze. Podle Feštra ale není možné, aby prozkoumali i zbytek skal a zjistili, jestli sesuv nehrozí ještě v jiném úseku. Proto je při návštěvě namístě opatrnost. Meteorologové hlásí v příštích dnech další přívalové deště a není vyloučeno, že prudké lijáky poškodí i jiné úseky skal.

Podle strážců Prachovských skal je ale velmi nepravděpodobné, že by k další nebezpečná situace nastala. Dominik Feštr, který je potomkem šlechtického rodu Schliků, po nichž je vyhlídka pojmenovaná, pracuje v CHKO Český ráj už dvanáct let. Za dobu jeho působení prý došlo k podobnému sesuvu teprve počtvrté. “Masiv skal stále pracuje, čas od času se něco sesune. Ale výjimečně v této míře. Tato situace je mimořádná hlavně proto, že k podobným sesuvům obvykle nedochází v turistické sezóně. především se to stává v pozdních podzimních měsících,” vysvětlil Feštr.

V následujících týdnech bude správa Prachovských skal nadále zkoumat zasažený úsek a vymýšlet další postup, aby se podařilo trasu vyčistit a zprovoznit co nejdříve. Kromě začišťování je čeká také náročná oprava schodů a zabezpečení. V právě začínající letní sezóně se tak budou turisté muset smířit s obcházkami. “Omlouváme se za způsobené potíže. Ale jde především o bezpečnost,” uvedl na závěr Zeman.