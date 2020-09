Policejní eskorta přivedla obviněného z vraždy spoutaného na rukou i na nohou k jednání o vazbě. Při odchodu ze soudní síně na chodbě Václav M. promluvil: „Je mi strašně líto, co jsem udělal,“ pronesl s viditelnou emocí a při chůzi v okovech.

Podle krajské státní zástupkyně Petry Pazderkové, která přijela na jednání z Liberce, soud vyhověl jejímu návrhu a volfartického střelce poslal do vazby. Hrozí mu 10 až 18 let vězení. „Navrhovala jsem, aby soud vzal v úvahu všechny tři zákonné důvody pro vazbu. Soud akceptoval pouze dva z nich,“ řekla Pazderková. Jak upřesnila, soud souhlasil s tím, že by obviněný mohl uprchnout, neboť je ohrožen vysokým trestem odnětí svobody, a přijatým vazebním důvodem byla také obava, že by Václav M. mohl ovlivňovat spolupachatele a svědky. Neuznal důvod, že by mohl pokračovat v trestné činnosti.

Na dotaz, jak reagoval obviněný v soudní síni, kam veřejnost neměla přístup, na závěry řízení, krajská státní zástupkyně uvedla, že může pouze sdělit, že obviněný se na místě vzdal práva na podání stížnosti k uvalení vazby.

Během zasedání soudu se až na chodbu chvílemi ozývaly i hlasité zvuky – nejpravděpodobněji přehrávání policejních záznamů ze zásahu na místě zločinu. Žalobkyně se k nim nechtěla vyjadřovat. „Vyšetřování je na začátku. Už jsou k dispozici jednotlivé důkazy, ale v tuto chvíli je nebudu komentovat,“ prohlásila Petra Pazderková.

K obhajobě svého klienta se nechtěl vyjadřovat ani přítomný obhájce. Před jednáním jen Deníku sdělil, že uvnitř bude hájit jeho zájmy a že ani od klienta nemá zmocnění komunikovat s médii.

Vražda ve Volfarticích se stala v neděli ve večerních hodinách. Policie v jeho domě zadržela opilého 47 letého muže, který o deset let mladšího souseda zastřelil legálně drženou zbraní. „Soused ze své legálně držené pistole opakovaně na souseda, který si přišel stěžovat na hluk, vystřelil a opakovaně ho zasáhl,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Přivolaný lékař zdravotnické záchranné služby ho pak po marných oživovacích pokusech na místě prohlásil za mrtvého. Obviněný muž měl v legálním držení celkem čtyři střelné zbraně, a to tři samonabíjecí pistole a jednu samonabíjecí malorážku. Zbrojní průkaz vlastnil od roku 1997. „Jedná se o muže s dosud čistým trestním rejstříkem,“ sdělila Baláková.

Podle lidí ze vsi, ale i podle policistů, mezi oběma rodinami měly dlouhodobě panovat napjaté vztahy. Policisté v Žandově přijali ale v této souvislosti jen dvě oznámení, která spočívala v tom, že se jejich členové navzájem podezřívali z pomluv a schválností. „Tato oznámení jsme postoupili do správního řízení příslušnému městskému úřadu. Žádný násilný konflikt mezi těmito rodinami jsme nikdy neřešili,“ konstatovala policejní mluvčí.