Samotným studentům nevadí fakt, že musí opustit své pokoje, ale spíše forma, jakou se to dozvěděli. Zatímco ještě v pondělí 14. března se uvažovalo o bloku C, univerzita nakonec rozhodla uvolnit 3. a 4. sekci bloku F. „Způsob provedení a komunikace je více než nešťastný. V prvé řadě je potřeba zlepšit komunikaci mezi studenty a univerzitou. A zároveň upozornit vedení univerzity na to, že i studenti jsou taky jen lidé, kteří zde žijí, a není možné je přesouvat jak v kasárnách,“ řekl student Tomáš.

Forma sdělení se dotkla i studenta Tomáše D., který bydlí na bloku F. Na webu kolejí se objevilo prosté oznámení, že se studenti z tohoto bloku mají neprodleně dostavit na ubytovací službu, protože se do konce týdne musí vystěhovat. „Sám jsem měl to štěstí, že se mě “ujal“ kamarád a nabídl mi místo na jeho pokoji. Lituji ale každého, kdo se v průběhu semestru musí stěhovat například od svého kamaráda k někomu úplně cizímu, navíc třeba i na pokoj s přistýlkou,“ svěřil se Deníku mladý muž s tím, že rozhodnutí se kromě studentů dotkne i pracovníků vrátnic a ubytovací služby.

Podle mluvčího univerzity Radka Pirkla studenti už dostali první pokyny k přestěhování od ubytovací služby. Zároveň obdrželi výzvu, aby ti, kdo se mohou svého místa vzdát a do školy například dojíždět, tak učinili. Ostatní studenti se z nařízení rektora musí přestěhovat jinam. „Mohou se přistěhovat ke svým kamarádům a spolužákům na jiném bloku kolejí, případně jim ubytovací služba přistýlku na jiném místě přidělí,“ sdělil.

Kraj hledá nová místa pro ubytování uprchlíků. Stanové městečko nechce

Studentům, kteří se z kolejí odhlásí do pátku 18. března, univerzita odpustí platbu za ubytování na březen. Ti, kteří najdou nocleh na přistýlkách, zaplatí příslušnou cenu dle stanoveného ceníku, tedy 75 korun za vysouvací lůžko na bloku C.„Rád bych vyvrátil fámu, že univerzita na uprchlících vydělá. Rozhodně to není pravda, zatím jsme ani neobdrželi vyjádření od ministerstva školství týkající se financí,“ zdůraznil Pirkl s tím, že škola má naopak nemalé výdaje související s dovybavováním nábytkem a nákupem nových lůžkovin. „Vše také nasvědčuje tomu, že alespoň ze začátku budeme zajišťovat i stravování uprchlíků, které nám krizový štáb přidělí na Harcov. Škola to ráda vyřeší, kuchyň menzy je připravená, ale při počtech stovek strávníků navíc to nemůžeme udržet dlouhodobě,“ dodal.

Na vystěhování bloku F je čas do pátku kvůli tomu, aby byl od pondělí 21. března podle přání krajského krizového štábu připraven pro případné ubytování uprchlíků. Uvolněním univerzita získá až 284 míst včetně přistýlek. „My jako studenti jsme solidární, máme soucit s lidmi, kteří museli opustit vše, co mají a znají, kvůli psychopatovi z Kremlu. Ale i solidarita má své hranice. Stejně tak jako to, co jako studenti „musíme“ snášet,“ napsal student Daniel ve facebookové skupině Koleje Harcov s tím, že i mladí lidé potřebují své jistoty.

Ivan Vyskočil: Při pohledu do očí dětí zasažených válkou jsem měl na krajíčku

Nejedná se o první prostory, které vysoká škola nabídla. Už nyní maminky s dětmi z Ukrajiny obývají jedno patro bývalých veseckých kolejí. Aktuálně zde připravují pokoje pro dalších 50 lidí. „Po týdnu se ukazuje, že to nestačí, a kraj hledá další místa. Vím, že to přináší našim studentům komplikace, avšak lidem prchajícím před válkou je potřeba pomoci,“ podotkl rektor Miroslav Brzezina. Ten je názoru, že v této krizové situaci je potřeba hledat všechny potřebné rezervy. „Netušil jsem a netušili jsme nikdo, že bezprostředně po několika vlnách pandemie budu muset znovu žádat naše studenty o shovívavost, trpělivost a solidaritu v souvislosti s další závažnou krizí,“ doplnil.

Uprchlíky na svých kolejích ubytovávají v těchto dnech také univerzity v Praze, Brně, Ústí nad Labem i jiných univerzitních městech.