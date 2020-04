„Chtěli jsme velkou svatbu pro širokou rodinu. Všechno už bylo naplánované, objednaný catering, fotograf, místo pro oslavu. To všechno jsme museli zrušit,“ popsala budoucí nevěsta.

Vstříc jí naštěstí vyšla cateringová služba, která vrátila zálohy, jednoduché ale nebylo získat nový termín, protože bylo plno. K zářijovým svatbám, jejichž počet je předem dán, přibyly i obřady, které se musely kvůli vyhlášení nouzového stavu zrušit.

„Obsazené bylo i místo, které jsme si vybrali k oslavě, protože velké svatby se plánují i rok dopředu. Museli jsme hledat nové. Naštěstí jsme našli náhradu v krásném prostředí za Ještědem a vstříc s termínem nám vyšli i na tamním úřadu. Zatím sháníme nový catering, protože i ten náš už má na září plno. Bude to samozřejmě práce a další finance navíc, ale pevně věřím, že vše dobře dopadne a hlavně, že už budou všechna nutná opatření za námi,“ zadoufala nevěsta.

Její stejně stará kamarádka, která měla mít svatbu jen o den dříve, zvolila naopak svatbu „za časů koronaviru“. Tedy s rouškami i omezeným počtem svatebčanů. „Ten termín je pro nás důležitý, váže se k našemu vztahu, proto jsme jej nechtěli měnit,“ vysvětlila mladá žena.

Ani ona ale nechce o svatbu ošidit svou rodinu. „Oslavu jsme proto přeložili na léto, kde si ji s námi budou moci užít i naše babičky a všechny sestřenice, prostě všichni, na kterých nám záleží,“ dodala.

Na radnici se proto v květnu vydá jen s budoucím manželem, rodiči a svědky. Na léto také nechá svatební „parádu“ a na úřad si zajde v šatech, které měla připravené na pozdější převlek. „Alespoň si užiju oboje,“ usmála se a prozradila, že v létě proběhne oslava s celou ceremonií včetně „obřadu“, který povede kamarád. Ten, v což alespoň všichni doufají, už bez povinné roušky.

V PLÁNU JSOU ZATÍM DVA SŇATKY

S tou si naopak bude muset ve slavnostní chvíli poradit liberecký radní Jiří Šolc, který se v roli oddávajícího tento týden ujme prvních povolených svateb . Zatím jsou plánované dvě. „Speciální obřadní roušku nemám, ale máme tu pěkné městské. Za patnáct let jsem v roli oddávajícího zažil už ledacos, ale tohle… Jen doufám, že půjde o další krůček k tomu, aby se naše společnost znovu znormálnila,“ podotkl radní.

Povolení svatebních obřadů od tohoto týdne je jedním z kroků vlády k uvolnění přísných opatření. Ovšem za podmínek jak z nepříliš vyvedené komedie. „Obřadu se smí zúčastnit pouze 10 osob, včetně obřadníka a matrikářky. Všichni, až na ženicha a nevěstu, musí mít roušky. Podepisovat se musí jednorázovým perem a po obřadu se musí síň vydezinfikovat,“ popsala mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová opatření, za kterých jsou svatby zatím povoleny.

Lidé se musí obejít bez hudby, a pokud snoubenci chtějí mít při zásadním dni přítomné kromě svědků i rodiče, také bez fotografa. Ten už by se do povolené desítky nevešel. Do kdy tento stav potrvá, se neví.