Tanvaldská radnice poskytne seniorům pomoc při registraci k očkování proti nemoci Covid-19. Současně občanům Tanvaldu, zejména starším osmdesáti let, nabídne možnost bezplatné dopravy do očkovacího místa.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

V případě zájmu o tyto služby musí zájemce kontaktovat oddělení sociální práce a sociálních služeb na telefonech 483 369 630 nebo 483 369 640 a to denně od pondělí do pátku v době od 8:00 do 11:30 hodin. Vedení města se společností Smržomedic usilovně jedná o zřízení očkovacího centra v Tanvaldu.