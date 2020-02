Technická univerzita otevírá obor pro radiology. Reaguje na jejich nedostatek

Nahlédnout do vlastních tepen i dalších orgánů, naučit se obsluhovat nejmodernější radiodiagnostickou a radioterapeutickou techniku včetně CT a přístrojů využívaných v nukleární medicíně. To všechno budou moci studenti TUL, konkrétně fakulty zdravotnických studií. Nově se tu otevírá obor radiologický asistent. Fakulta tak reaguje na jejich akutní nedostatek. Do nového ročníku přijme 30 uchazečů.

Ladislav Endrych, přednosta Centra zobrazovacích metod KNL demonstruje, na jakých přístrojích se budou studenti nového oboru vzdělávat. | Foto: Liberecký kraj

Pro výuku má fakulta zajištěné špičkové vybavení i odborníky z praxe. Dosud se obor mohl studovat pouze na některých fakultách ČVUT v Praze. Absolventi jsou v prvé řadě techniky, často jsou také prvními, s nimiž se pacient na specializovaných odděleních setká. Z výsledků jejich práce čerpají lékaři při stanovení správné diagnózy. Mezi obory Jádrem studijního programu je radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína. „Nové studium je ovšem výrazně mezioborové. Kromě preklinických oborů, jako jsou anatomie, fyziologie a patologie, zahrnuje širokou paletu klinických oborů a navíc i psychologii a komunikaci,“ popsal děkan fakulty zdravotnických studií liberecké univerzity Karel Cvachovec. Absolventi musí zvládat také informatiku, která jim pomůže především v oblasti počítačového zpracování obrazu. „Četné metody zpracování obrazu umožňují i prostorovou rekonstrukci a ta zase účinnější radioterapeutické metody. Také nukleární medicína má svoji diagnostickou i terapeutickou složku, často se navzájem prolínající. Při tom všem musí být důsledně dodržovaná příslušná legislativa, aby nedošlo k jakémukoli ohrožení pacientů či zdravotníků,“ vysvětlil děkan Cvachovec. Silný vítr zasáhl Liberecký kraj. Shazoval stromy i sloupy elektrického vedení Přečíst článek › Podle Aleše Richtera z Ústavu mechatroniky a technické informatiky se tak bude studium částečně překrývat s dalším atraktivním oborem fakulty biomedicínským inženýrstvím. Až třetinu studia stráví studenti v praxi. Fakulta je bude vysílat na špičková pracoviště, například do pražského Protonového centra, IKEMu nebo Ústřední vojenské nemocnice. Samozřejmostí je pak úzká spolupráce s odbornými pracovišti Krajské nemocnice Liberec, které má od loňského roku statut vědeckého pracoviště, jenž ji staví na úroveň fakultních nemocnic. „Praktická výuka bude probíhat na špičkově vybavených pracovištích radiodiagnostiky a radioterapie a v blízké budoucnosti i na nové pozitronové emisní tomografii,“ přiblížil Igor Richter z oddělení radiační onkologie Komplexního onkologického centra KNL. Okamžité uplatnění Právě v krajské nemocnici mohou najít úspěšní absolventi dobré uplatnění. V současné době by jich tu mohli zaměstnat nejméně dvacet. „Otevření nového studijního programu vítáme. Věřím, že bude produkovat odborně zdatné absolventy a že řada z nich najde uplatnění v rámci Krajské nemocnice Liberec,“ potvrdil generální ředitel KNL, Richard Lukáš. Nehty jako umělecké dílo? Lenka Klosová jezdí na soutěže a školí ostatní Přečíst článek › Otevření nového oboru kvituje nejen krajská nemocnice, která stejně jako jiná zařízení zápolí s nedostatkem odborného personálu, ale i vedení Libereckého kraje, který je jejím většinovým vlastníkem. „Nové speciální zdravotnické obory jsou nezbytné pro další zkvalitňování péče o pacienty. Zejména obor radiologie prochází v posledních letech výrazným vývojem. Jsem proto rád, že Technická univerzita v Liberci poskytne budoucím absolventům kvalitní vzdělávání a pomůže jim lépe se uplatnit v medicínské praxi,“ ocenil hejtman Martin Půta. Přihlášky si mohou zájemci podávat do 25. května 2020. V případě nenaplnění kapacity může fakulta vyhlásit také druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro odevzdání přihlášek do 3. září 2020. Při dopravní nehodě byly zraněny dvě děti, jedno vážně Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu