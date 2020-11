Na sociální síti se objevila fotka z liberecké nemocnice, kde je těhotná žena vyšetřována venku před vchodem na gynekologické oddělení. Okamžitě se strhla vlna negativních komentářů, do které se zapojovali převážně takzvaní popíračí koronaviru, kteří upozorňovali na zvrácenost zdravotního systému, když ani těhotnou ženu nepustí do nemocnice.

Zdroj: DeníkŠlo však o nepravdivé informace, které na pravou míru uvedla žena na snímku. Shodou okolností šlo o biatlonistku Veroniku Vítkovou. "Ráno jsem se necítila dobře, tak jsme se s mým lékařem domluvili a on mi dohodl “vyšetření” na gynekologii v Krajské nemocnici Liberec. Šlo o výtěr z krku na onemocnění Covid 19 a ozvy plodu. Jelikož jsme nevěděli, zda jsem či nejsem nakažená a v čekárně ambulance bylo plno jiných pacientek. Dohodli jsme se, že na moji žádost (pro dobro mé i ostatních), že “vyšetření” proběhne nestandardně mimo vnitřní prostory," vysvětlila Vítková na svém facebookovém profilu.

Právě na této sociální síti se fotka s nepravdivými informacemi začala šířit. "Bohužel senzace chtiví spoluobčané neváhali a celou akci (cca 5minutovou) vyfotili. Aniž by znali veškeré okolnosti. Fotografie ihned začala kolovat po internetu s ošklivými komentáři, házením špíny na libereckou nemocnici a personál gynekologického oddělení. Oni jenom vyhověli mému přání! Prosím nevěřte klamným a ošklivým komentářům na Krajskou nemocnici v Liberci," uvedla na pravou míru Vítková.

Potom, co Vítková vysvětlila, za jakých okolností k situaci došlo, omluvil se také Jiří Bednář, který fotku vyfotil a umístil na síť se zavádějícím a nepravdivým popisem. "Omlouvám se všem za nepravdivé informace týkající se KNL Liberec. Byly nepravdivé a nepotvrzené. Bylo mi vše řádně vysvětleno. Ještě jednou velká omluva všem," napsal dvaceti tisícům lidem, se kterými fotku sdílel.

K falešným informacím se vyjádřila i liberecká nemocnice. "Pravda je často úplně jiná, než se vám může na první pohled zdát. Protože se na nás sesunula vlna kritiky, sdílíme, ač neradi, informace o tom, jak to ve skutečnosti s vyšetřením rodičky bylo. Možná by se ti z vás, kteří nás hejtovali, mohli chytit za nos a ti, kteří podobným senzacechtivým způsobem fotí cizí lidi a zveřejňují je na sociálních sítích, by se měli zamyslet nad tím, jak daného člověka poškozují," napsalo vedení nemocnice na své stránce.