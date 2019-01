Železný Brod - Příroda blázní. I proto na Jizeře plavou čluny i po Třech králích.

To nejsou snímky z léta či podzimu. To si jen vodácký oddíl Domova dětí a mládeže Mozaika ze Železného Brodu zpestřil středeční schůzku. Vodácký kroužek pracuje pravidelně po celý rok. Co dělat, když není sníh a na hladinu Jizery nepokrývá led? Proč nejít na vodu, když je téměř ideální vodácké počasí a dobrý průtok. V létě někdy nebývá tepleji. Tak vytáhly děti lodě a rafty k projížďce. „Program máme ale pochopitelně připravený i uvnitř," vysvětlila ředitelka Mozaiky Eva Rydvalová. 17. ledna mají například od 17 hodin dílničku zaměřenou na práci s vlnou, děti v Mozaice budou i spát. „Dále plánujeme odlov noční kešky 30. ledna, kdy jsou pololetní prázdniny, a na jarní prázdniny od 10. března chystáme lyžování v Zásadě," dodala ředitelka.