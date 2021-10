Díky kamarádství mohou vzniknout velké věci. Důkazem jsou Michaela Michlíčková (MM) a Dominika Křenková (DK), které založily vlastní značku Tochceš a úspěšně se jí věnují už tři roky. „Vyrábíme bytové doplňky a hrozně nás to baví,“ svěřily se regionální tvůrkyně v rozhovoru pro Týdeník Liberecko.

Zdroj: DeníkMůžete prosím popsat začátky Tochceš?

MM: Známe se z liberecké univerzity, kde jsme obě studovaly obor týkající se textilního designu. Vždycky jsme věděly, že chceme dělat něco, co nás bude bavit, a že chceme pracovat s textilem, nejlépe tak, aby to bylo v souladu s přírodou a s ohledem na původ materiálů.

Proč jste se zaměřily na bytové doplňky?

MM: To vzniklo úplně spontánně, potřebovaly jsme tenkrát kvalitní utěrky a zjistily jsme, že nejlepší jsou lněné. Od té doby len milujeme a šijeme z něj většinu našich výrobků.

V čem si myslíte, že jste originální?

DK: Dbáme na to, aby naše věci byly kvalitní a ušité z českých přírodních materiálů. Povlečení ušité z nebarveného 100% lnu není originální, přesto je tak krásné a pohodlné, že ho prostě chceš.

Zvolily jste úderný název. Jak jste k němu došly?

MM: Název stejně jako logo jsme dlouho vymýšlely. A pak to přišlo samo. O všech parádních věcech, které se nám líbily, jsme tenkrát říkaly: „To chceš!“ No a tak nás napadlo, že přesně takhle by si to měli ostatní říkat o všech našich věcech. Směřování bylo jasné od začátku, ale sortiment se postupem času mění a rozšiřuje.

Na svých stránkách nabízíte několik druhů zboží. Mě zaujaly polštáře, povlečení a lampy. V čem jsou jednotlivé věci unikátní?

DK: Polštářů není nikdy dost a ty naše jsou ušité buď z bavlny se zajímavým dezénem, nebo ze lnu, na který ručně tiskneme přírodniny. Nejoblíbenější jsou kapradiny, bukové a lipové větvičky. Děláme je i na zakázku, takže si zákazník může zvolit potisk i velikost podle svých představ.

MM: Lněné povlečení je zázračná věc. Spousta lidí, kteří to naše mají doma, nám pravidelně říká, jak je skvělé a jak se v něm krásně spí.

DK: Lampy jsou jedním z našich recyklovaných produktů. Každá lampa je vyrobená z obří zavařovačky, která je vypískovaná a zasazená v ručně vyřezaném dřevěném podstavci, naplněná malinkými světýlky. Dělá v každé místnosti moc pěknou atmosféru.

Co dalšího si může od vás zákazník odnést?

DK: Vyrábíme toho spoustu. Do kuchyně například lněné utěrky, potisknuté prostírání, zástěry. Do koupelny jsou to osušky a ručníky, které šijeme z bavlněného froté od českého výrobce. Na nich je zvláštností odnímatelné kožené ouško, které je praktické a vypadá super.

MM: Je to asi půl roku, co jsme začaly šít pratelné odličovací tampony ze zbytků froté a z recyklovaných záclon zase vyrábíme kupovaky – vaky na nakupování ovoce a zeleniny. Dělá nám velkou radost, že zrovna tyto naše „ekověci“ jdou na odbyt. Znamená to, že spousta lidí se zajímá o životní prostředí a o to, jak mu pomoci.

Kde čerpáte inspiraci?

MM: Převážně v přírodě. Často chodíme běhat do Jizerek, kde si čistíme hlavu a načerpáváme nové inspirace, třeba sběrem k přírodninám (klacíky na naše recyklované plechovky a nebo kapradiny, bukové listí a borůvčí na potiskávání lněných polštářů, pečivaků a prostírání).Inspirují nás ale také lidé a život kolem nás. Snažíme se vše vytvářet s co nejnižším dopadem na životní prostředí, rády recyklujeme a také se striktně vyhýbáme jednorázovým plastovým obalům, které jsou pro naší planetu velkým zlem.

Čím vás řemeslo obecně tak uchvátilo, že jste se na něj vrhli?

DK: Uchváceny jsme tenkrát asi byly více z našeho kamarádství, než ze samotného řemesla. (smích) Nicméně touha založit vlastní značku nás hnala dopředu. Bytový textil nás lákal více než třeba šití oblečení, přišlo nám, že v Česku není mnoho značek, které by se jim zabývaly a šily z českých materiálu kvalitní bytové doplňky. Tak jsme tenkrát na přednášce vymyslely logo a už to jelo…

Máte krásné fotky na Instagramu, fotíte si samy nebo máte někoho, kdo se o to stará?

MM: Děkujeme, o sociální sítě se stará Domča, fotografie, které můžete vidět na Facebooku, Instagramu a našem webu si fotí sama. Většinou naše produkty fotíme společně.Když třeba ušijeme novou zástěru, uděláme druhý den snídani nebo oběd a rovnou ji nafotíme v akci. To nás dost baví a hlavně spojíme příjemné s užitečným.

Jak vlastně hodnotíte sociální sítě jako nástroj k propagaci?

MM: Určitě je to dobrá a jednoduchá volba propagace. Sociální sítě nám umožňují komunikaci se zákazníkem, od představení našeho sortimentu po konkrétní představy - zakázkovou výrobu a následnou objednávku. Je to fajn a tak trochu pohodlná volba propagace. I přes to se ale snažíme naše zákazníky odkázat na náš šicí ateliér, který máme v centru Liberce. Zde si můžou vše prohlédnout, osahat, poradit se, anebo objednat dle svého přání na zakázku. Tento osobní kontakt nic nenahradí.

Jak se stavíte k Tatrhům a akcím podobného ražení?

DK: Tatrhy jsou super. Jsme moc rády, že nás holky chtějí a že můžeme být součástí tak parádní kulturně společenské akce. Je to vlastně takové moderní tržiště, které lidi spojuje, inspiruje, objevuje a motivuje. Chtělo by to více takových akcí s přesahem, se skvělou atmosférou a dobře zvládnutou organizací. Tleskáme!

Čeho byste chtěli v budoucnosti dosáhnout?

MM: Na tuto otázku se nás za poslední dobu zeptalo mnoho lidí. Kde se vidíme za 5 let a podobně. No, vidíme to pořád stejně. Chceme, aby nás naše práce bavila a naplňovala stejně jako doposud. Vztah k recyklaci a ekologii se nám prohlubuje víc a víc, takže si myslíme, že do budoucna přibydou další nové produkty zaměřené na tuto tematiku.