Treehouse pronajímá lidem, kteří právě takové spojení s přírodou hledají nebo prostě jen chtějí vypnout a odpočinout si od ruchu města. Malý ale plnohodnotný interiér poskytne střechu nad hlavou dvěma osobám a další dva lidi se vyspí na přistýlkách. „Ideální pro pár nebo rodinu s dětmi. Uvnitř najdete prostornou postel s nočními stolky, kuchyňský kout s plynovým vařičem a vybavením, stolek se stoličkami a samostatnou místnost s toaletou. Přitopit si hosté mohou malými kamínky,“ vysvětlil Richter, který je vystudovaný muzikant a člen Opery Národního divadla v Praze.

„Liberec jsem začal navštěvovat díky spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy, později jsem se zde usadil díky své partnerce, která je členkou místního operního orchestru. Treehouse a vše kolem něho mi přináší obrovskou relaxaci, únik z hudebního světa a poznávání nových obzorů,“ řekl Deníku Richter.

Treehouse v Padouchově ve Světlé pod Ještědem provozuje už pátou sezonu a na nezájem si nemůže stěžovat. „Otevřeno máme vždy od začátku dubna do konce října. Každý rok se snažíme přes zimu něco vylepšit, přijít s nečím novým. Zájem je stále enormní, vyprodáno máme vždy několik měsíců dopředu,“ doplnil pronajímatel.

Spektrum hostů, kteří do domu v lese jezdí je podle něj velmi široké. „Jsou to rodiny s dětmi, novomanželé na svatební cestě, obyčejní lidé, manažeři i známé osobnosti. Mnoho z nich chce alespoň na krátký čas uniknout z šíleného tempa, které neustále zažívají. Odložit telefon, zastavit se, začít opět vnímat úplně obyčejné věci - zpěv ptáků, vůni lesa, přítomnost blízkého člověka. Nebo třeba dokázat svým dětem, že bez elektronických hraček zažijí víc," popsal Richter své hosty a důvody, proč do Podještědí přijíždějí.

Zároveň přiznal, že ubytování v lese bez vody a elektřiny není úplně pro každého. „Navždy si ale budu pamatovat pána, který k nám přijel s rodinou ve svém luxusním audi, a který vůbec nevěděl, do čeho jde, protože dostal pobyt jako překvapení. Když se dozvěděl, že bude spát v lese, že voda teče ze studánky, na místě není WiFi a že si nedobije svůj laptop, vypadalo to, bez přehánění, že se na místě zhroutí a odjede. Pobyt absolvoval a po několika dnech sám od sebe zavolal a děkoval mi, že prožil neuvěřitelný víkend, a že mu došlo spousta věcí,“ uvedl Richter. Zmiňovaný pán nebyl sám, profil ubytování na sociálních sítích je zaplavený pozitivními recenzemi a zkušenostmi lidí, kteří do Světlé dorazili.

Pobyt v korunách stromů si užila i Anna Rasmussen, která tam strávila několik dní koncem loňského roku. „Moc jsme si to užili i s dětmi, je to kouzelné místo. Perfektní postele a skvělé farmářské snídaně. Byla to romantika,“ popsala svoji zkušenost. Dana Tomíčková zase ocenila ranní ledovou sprchu nebo výhled do krajiny. Další hosté si pochvalovali, že i když nebylo hezké počasí, bylo v okolí spoustu možností vyžití a míst k výletu.

„Podještědí považuji za místo, kde čas plyne, v nejlepším slova smyslu, pomaleji. Přitom je zde stále co dělat. Můžete si zahrát golf, zajezdit na kole, vykoupat se, v zimě zalyžovat, ale já mám stejně nejradši se jen tak procházet po Ještědském hřebeni a kochat se nádhernými výhledy na Lužické hory na jedné straně a Liberec a Jizerky na straně druhé,“ popsal tipy na výlety a aktivity v Podještědí Richter. Dodal, že místem, kterého nepřestává fascinovat je vrchol Ještědu s jeho vysílačem.

„Při pohledu na něj musím znovu a znovu smeknout před genialitou a nadčasovostí díla pana architekta Hubáčka,“ doplnil Richter, který bydlí v Liberci, kam se před pěti lety přestěhoval. „Do té doby jsem s tímto městem neměl nic společného, ale velmi rychle jsem si k němu vytvořil srdcový vztah. Stejně tak to bylo s Podještědím. Považuji za velké štěstí, že naši sousedé z blízkého okolí jsou skvělí lidé, které dnes již považuji za své přátele,“ dodal.