Turnovské koupaliště v Maškově zahradě zažilo třetí nejlepší sezónu za posledních devět let. Tropické počasí přilákalo rekordní počet návštěvníků, což se pozitivně odrazilo na celkovém hodnocení provozu. Za vším lze najít úspěch animačních programů a bezproblémový chod zařízení.

Třetí nejlepší sezónu za 9 let provozu má za sebou turnovské koupaliště v Maškově zahradě. Teplé, tropické počasí pokračovalo až do konce prvního týdne v září. „Koupaliště fungovalo od 5. června do 8. září, celkem tedy 96 dní. Z těchto 96 dní bylo koupaliště 77 otevřeno a 19 zavřeno kvůli počasí,“ sdělil detaily manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka.

V červnu 2024 koupaliště navštívilo 7.650 lidí, v červenci 19.547, v srpnu 18.933 a v září 4.684. Celkem 50.814 návštěvníků. Oproti loňskému létu, které hodně propršelo, přišlo letos o 11.000 lidí víc.

„Sezónu po provozní stránce hodnotíme pozitivně, nebyl žádný větší problém. Povedly se animační programy i jejich propagace. Počasí zkrátka koupání přálo, nebylo žádné delší období, kdy by se teploty propadly a pršelo,“ popsal Tomáš Špinka.

Od začátku září začal tradičně fungovat plavecký bazén na Výšince, který přes letní prázdniny prošel řadou vylepšení. Již v průběhu června byla dokončená druhá etapa výměny oken - nová trojskla získal vstupní prostor, technologická místnost, dámské i pánské šatny a sprchy. Souběžně s výměnou oken došlo také na výmalbu, a to hlavní bazénové haly, šaten, sprch a chodby. Plaveckou halu navíc zdobí nové grafické prvky.

