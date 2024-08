„Lokality pro rozmístění mobilních systémů byly vybrány takovým způsobem, aby bylo možné v co možná největší míře hodnotit specifické typy lokalit a částí města ovlivněných různým složením a podílem spolupůsobících zdrojů jako je vytápění, doprava, energetické zdroje a podobně,“ popsala mluvčí KHS LK Zuzana Balašová.

Měření ovzduší v Turnově bylo v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje. Dalším městem, kde bude toto kampaňovité měření ovzduší probíhat, bude Jablonec nad Nisou v roce 2025.

„Zároveň s měřením ovzduší proběhlo měření hluku v ulici 5. května za účelem zjištění zátěže z dopravy. Jeho standardní součástí bylo i sčítání dopravy jako zpřesňující podklad k vyhodnocení imisní situace tam, kde doprava přestavuje dominantní zdroj znečištění ovzduší,“ dodala ředitelka KHS LK Jana Loosová. „Vyhodnocením výsledků měření se potvrdila nadlimitní hluková zátěž, kdy byl překročen časově omezený hygienický limit 63 dB pro noční dobu o 1 dB. Provozovateli nadlimitního zdroje hluku jsme uložili pokutu a v současné době probíhá na této komunikaci výměna povrchu, která povede ke snížení hlukové zátěže.“

Závěry sčítání dopravy na komunikaci 5. května (II/283) - ve směru na Bělou činila intenzita dopravy 6738 automobilů v denní době a 416 automobilů v noční době. V opačném směru do centra byla intenzita dopravy vyšší a činila 7123 automobilů v denní době a 506 automobilů v noční době. Největší dopravní špička vyplynula ráno mezi 7:00 až 8:00 hod. a odpoledne od 14:00 do 17:00 hod. V noční době byla doprava vyšší od 5:00 do 6:00 hod.

„Měření ukazuje vyšší zatížení města v místech s tranzitní dopravou. Potvrzuje tedy nutnost řešení těchto projíždějících, především těžkých automobilů obchvatovou komunikací, samozřejmě s důrazem na zapojení nově navrhované silnice do mimořádně cenného krajinného rázu údolí řeky Jizery, Turnova a Českého ráje,“ dodal starosta města Tomáš Hocke.

Měřeny byly:

zdrojově nejzatíženější typy městských lokalit – dopravně zatížené údolí v okolí sportovního areálu Maškovy zahrady, centrum sídla (náměstí Českého ráje) a okolí Nádražní ulice (kde mimo dopravy lze identifikovat i vliv centrálních zdrojů tepla)

dva typy městských pozaďových vyvýšených lokalit v severní části Turnova – okolí MŠ Waldorfské (Hruborohozecká ulice v městské části Daliměřice) a v okolí MŠ ve Zborovské ulici v městské části Károvsko s očekávaným převažujícím vlivem lokálních energetických zdrojů.

Meteorologické podmínky v době měření lze charakterizovat jako stabilní se slabým větrem, teplotně normální – v noci a ráno byly mírně zhoršené rozptylové podmínky.

Na měřicích místech byly sledovány koncentrace SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5, PM1,0 a doprovodné meteorologické veličiny – teplota, tlak, vlhkost, směr a rychlost větru, globální sluneční záření. Na čtyřech místech byl odebrán 24hodinový vzorek pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve frakci PM10 a na třech místech (náměstí Českého ráje, MŠ Zborovská a v Malém Rohozci) byla měřena distribuce velikostních frakcí aerosolu.

Závěry:

Krátkodobé – hodinové, 8hodinové a 24hodinové – imisní limity stanovené přílohou č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro SO2, NO2, CO, O3, PM10 a PM2,5 ani doporučení WHO nebyly v průběhu měření na žádném místě překročeny.

V případě SO2 a CO se jednalo o velmi nízkou zátěž prostředí. Měřené hodnoty O3 s maximy na úrovni 65 až 75 μg/m3 jsou sice pro dané období mírně zvýšené/ atypické, odpovídají ale aktuálním meteorologickým podmínkám v době měření.

Obě proměřené dopravní lokality (okolí Nádražní ulice a náměstí Českého ráje) potvrdily vliv emisí z tranzitní i místní dopravy na kvalitu ovzduší v údolní části města. Jedná se o, pro menší sídla, charakteristickou situaci, kdy je tranzitní doprava vedena centrem města, zde navíc v místě s omezeným rozptylem. Za pozornost ale stojí i vyšší měřené hodnoty u areálu Maškovy zahrady, kde mají blízký kruhový objezd a nákupní střediska poměrně významný vliv.

V případě suspendovaných (aerosolových) částic se ukazuje, jaký vliv mají v jednotlivých obdobích nejenom lokálně působící zdroje (lokální topeniště v okrajových částech města – viz lokalita MŠ Waldorfská a MŠ Zborovská), ale i exponované dopravní komunikace (náměstí Českého ráje, okolí Nádražní ulice). Pro aerosolové částice bylo v měřeném období charakteristické prolínání vlivu majoritních typů zdrojů (doprava a energetické zdroje), a to i vzdálenějších. Měření zahrnulo i ranní radiační inverzi – hodnoty jsou, zvláště ve večerních a ranních hodinách 17. a 18. října 2023, mírně zvýšené.

Detailnější analýza podílu jednotlivých frakcí PM10-2,5/PM2,5-1,0 a PM1,0 na měřených místech, zvláště pak při měření počtu submikronových částic, jednoznačně identifikuje lokální topeniště jako významný zdroj znečištění.

Téměř typický průběh podzimního dne doplněný ranní radiační inverzí a nočním snížením teplot pod 2 °C vedlo k mírně zvýšeným 24hodinovým hodnotám benzo[a]pyrenu v rozmezí 1,45 až 3,19 ng/m3. Výrazně vyšší hodnoty mezi 2 až 3 ng/m3 byly naměřeny na náměstí Českého ráje a v údolní poloze Maškovy zahrady, kde se uplatňuje kombinace dopravní zátěže, lokálních topenišť a údolní poloha včetně omezeného provětrávání. Nejvyšší 24hodinová hodnota benzo[a]pyrenu byla naměřena u MŠ Waldorfské v Daliměřicích (3,19 ng/m3) s předpokládaným významným vlivem lokálních energetických zdrojů.

Kompletní zprávu z 24hodinového měření kvality venkovního ovzduší, které v Turnově proběhlo ve dnech 17.-18. října 2023, najdete na webu Libereckého kraje: Měření ovzduší v Libereckém kraji.