„Současná hasičská stanice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Turnově se nenachází na nejvhodnějším místě pro výjezd. I to byl jeden z mnoha důvodů, proč jsme před osmi lety začali hledat nové řešení pro její vybudování,“ dodal ředitel HZS Libereckého kraje Jan Hadrbolec. Moderní výjezdové centrum všech tří základních složek IZS přispěje k vyšší efektivitě a prohloubení spolupráce.

Integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii i zdravotnické záchranáře vyroste v turnovské oblasti Vesecko v sousedství silnice I/10. Stavět se bude na konci letošního září, konkrétně do týdne od podpisu protokolu o převzetí staveniště, ke kterému dojde 24. září. O víkendu se uskutečnil slavnostní podpis smlouvy o stavbě. Integrované výjezdové centrum by mělo sloužit nejpozději od října roku 2026.

„Dlouhodobě se snažíme modernizovat naše základny a přizpůsobovat podmínky tak, aby našim záchranářům vyhovovaly při práci. Stávající základna v Turnově není z tohoto pohledu ideální, proto jsme rádi, že se podařilo najít řešení. V nové budově Zdravotnické záchranné služby (ZZS LK) je plánována garáž, kde budou vozy parkovat ve dvou řadách. V první budou prvosledová vozidla, ve druhé řadě pak ta záložní. V budově bude i veškeré zázemí pro záchranáře, včetně technických místností. Objekt je navíc koncepčně navržen tak, že jej bude možné rozdělit do dvou samostatně fungujících základen se samostatnými vstupy. Celá budova je dimenzována nadčasově a my se do ní určitě už velmi těšíme,“ doplnil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

„Jsem rád, že nejen policisté, ale i ostatní zaměstnanci Integrovaného záchranného systému, budou mít důstojné pracovní prostředí na vysoké úrovni. Jedním z dalších důvodů je také potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat a řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnost a efektivity všech složek IZS. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události. A zcela jistě nám k tomu toto nové výjezdové centrum pomůže,“ dodal ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Libor Špráchal.

„Stavební firma, kterou vybral Liberecký kraj 19. srpna letošního roku, vybuduje podle zadávací dokumentace IVC Turnov tak, aby prostory vyhovovaly potřebám jednotlivých složek IZS,“ poznamenal mluvčí Krajského úřadu Filip Trdla. Objekty hasičů a zdravotníků budou mít společný dvůr, který bude plnit roli funkční i reprezentativní.

„Architektonické řešení objektů bude v první řadě navozovat pocit sounáležitosti a spolupráce jednotlivých složek IZS a zároveň zvýrazní drobné rozdíly mezi nimi,“ doplnil krajský radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter. Společným prvkem všech budov jsou velkoprostorové společné garáže pro zásahová vozidla v 1. nadzemní podlaží každé budovy.

Urbanistické řešení objektů vychází z podmínek území, ve kterém IVC vyroste.

„Při projektovém zpracování jsme se soustředili nejen na funkčnost budov a prostorů, ale i na potřebu prostorového uspořádání s ohledem na rozměry zejména hasičských vozidel. Vybudování IVC si vyžádá přeložky inženýrských sítí či stavby v jejich blízkosti, a proto bylo nutné se soustředit i na tyto detaily. Pevně však věřím, že jsme s projektanty nalezli to nejlepší možné řešení. Velmi se těším na okamžik zahájení výstavby, ale zejména na zahájení provozu celého integrovaného výjezdového centra. V našem regionu i širším okolí se jedná o unikátní propojení všech tří základních složek IZS,“ uzavřel Jan Hadrbolec.

Centrum vybuduje firma GEOSAN GROUP a.s. za nabídkovou cenu 247.791.893,69 korun včetně DPH.

