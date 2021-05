Stačí jeden chytrý telefon po ruce, parťák do dvojice a zábavné a naučné putování může začít. Úniková hra Provětrej Sudety je zároveň i soutěží, jejíž vyhodnocení proběhne na konci června letošního roku. Vyzkoušet si ji však může i rodina s dětmi bez časového omezení.

Úniková hra Provětrej Sudety.Zdroj: se souhlasem Antonína FerdanaSamotný nápad na hru vznikl u kávy, kdy parta nadšenců přemýšlela, jakým způsobem podpořit žáky i učitele v době, kdy spolu nemohou být fyzicky, a zároveň tomu dát nějakou hezkou nadstavbu. Původně zamýšleli vytvořit pohádkovou trasu městem, ale protože 2. stupeň základek je stále pouze distančně, vybrali kombinaci historie, kultury a aktivního občanství. „Když my nemůžeme k žákům, ani žáci k nám, bylo potřeba přemýšlet nad tím, jak děti mohou alespoň mezi sebou soutěžit a třeba se i trochu vyhecovat. Poznání a vzdělávání je tak vedlejším dopadem,“ podotkl jeden z tvůrců hry Antonín Ferdan.



Zvolili název Provětrej Sudety i přes fakt, že některé dospělé může toto historické označení pobouřit. Podle nich je důležité akceptovat vlastní historii a její znalost, což pak může vést k přijetí a neopakování stejných chyb. Skutečným důvodem názvu je paralela k obsahu, v rámci hry jde totiž o pohyb. „Ten pohyb však není jen po městě, ale i jeho historií. Provětrané Sudety jsou tedy metaforou k poznání historie našeho města, byť zcela otevřeně říkáme, že ve značně zjednodušené podobě,“ vysvětlil koordinátor koordinátor projektu Místního akčního plánu pro vzdělávání Liberecko II Martin Jeništa. V rámci něj je tato aktivita rozvíjena.

Oba tvůrci hry se historií města zabývají už léta. Podle nich město a příslušnost k němu tvoří značnou část naší identity. V tomto směru plánují pokračovat a pomocí metody Story Café chtějí sbírat příběhy absolventů základních škol na Liberecku, aby děti měly představu o tom, kdo třeba seděl v jejich lavici před nimi a co dokázal. „My říkáme, že poznat město znamená i to, že poznáme o kousek víc to, kým vlastně jsme,“ zdůraznil Ferdan.



Do hry se může zapojit kdokoli, kdo má chytrý telefon. Je zcela bezplatná a pomocí QR kódu ji může začít hrát dospělý, stejně jako žák 5. třídy. „Nejzajímavější na té hře je pohyb po města, objevování nových míst a příběhů, které se na těch místech stali,“ řekl Ferdan. Vstup do mobilní aplikace zájemci získají na webových stránkách www.skolni-parlamenty.cz. „Každá aktivita, která děti zapojí do poznávání historie a tím i budování občanské zodpovědnosti, mi připadá jako nesmírně záslužná. Proč dějepis vyučovat ve školních lavicích před tabulí, když můžeme historii svého města poznávat přímo tam, kde se odehrála,“ dodal náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.



Hru už stačili absolvovat první učitelé, kteří ocenili nápad tvůrců. Zatím obdrželi plná hodnocení v rámci hry a doufají, že tento trend zůstane, nebo dostanou i podněty pro zlepšení. „Jsme vždy připraveni a otevřeni hru rozvíjet více směry. V neposlední řadě chceme žáky naučit i to, aby si v této aplikaci tvořili únikové hry samostatně pro svoji třídu či školu,“ uzavřeli její tvůrci vyprávění.