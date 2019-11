„Naší strategií je chovat zvířata, která jsou zvyklá na naše klimatické podmínky. Máme tady ale pelikány, zoborožce a hadilovy, které musíme stěhovat do zimoviště,“ vysvětluje ještě před započetím akce zdejší zoolog Jan Hanel, podle kterého letošní odchyt pelikánů trochu zkomplikoval zjevný úbytek vody v jezeře. „Jinak zde máme pás, do kterého je lákáme na krmení, aby si na to místo zvykli. A ten letos použít nešel,“ upozorňuje a přesunuje se blíže k jezírku. „Jsou docela hbití, takže před námi budou kličkovat a uhýbat,“ stihne ještě zoolog dodat a běží k jezírku. Jak se později ukáže, má pravdu.

Dvacítka ptáků jako by tušila, co je čeká, se mezitím shromáždila na protilehlé straně jezírka. Nájezd kajakářů je rozptýlí po hladině, už brzy se ale podaří téměř celé hejno zahnat do kouta a vyhnat na souš, kde se mezitím shromáždili téměř všichni zaměstnanci zoo. Ti trochu překvapené ptáky popadnou a odnáší do připraveného náklaďáčku. Pár nezdolných jedinců však zůstává na hladině a honba na kočku a myš může začít. „Ten by mohl k Bílým tygrům,“ komentuje přihlížející výkon jednoho z pelikánů, který se obratně proplétá mezi kajaky. Po několika přeplutích jezírka tam a zpět, neboť dva ptáci nemají upravená křídla a své výhody neváhají využít, se nakonec ale podaří všechny polapit.

„Až na ty dva lítavce, které jsme museli nechat utahat, to probíhalo dobře. Už předtím jsme se domluvili, že chceme, aby akce proběhla maximálně v klidu,“ komentuje v okamžiku, kdy už jsou všichni ptáci na cestě do nedalekého zimoviště, ředitel zahrady David Nejedlo. V dohledné době by se podle něj mohli pelikáni dočkat ubytování přímo u jezírka. „Jistě by pro ně bylo lepší, kdyby si mohli dojít sami domů,“ vysvětluje ředitel.

Stavba nového zimoviště by proběhla v rámci celkového rekonstrukce jezírka, která bude podle ředitele časem nevyhnutelná. „Je potřeba opravit prasklou hráz. Ta je momentálně dočasně ucpaná. Dojít by mělo i k odbahnění rybníka a výstavbě zimoviště pro lemury, kteří přes léto obývají ostrůvek,“ dodává Nejedlo. Kdy k rekonstrukci dojde není jisté. Nejprve je nutné připravit projekt, aby si zoo mohla zažádat o dotaci.