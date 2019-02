Severní Čechy, Praha - Klání žáků základních škol pořádá tradičně Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha. První kolo pátého ročníku právě startuje.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

První kolo celostátní soutěže v informatice s názvem IT-SLOT (zkratka Systém Logických OTázek) se uskuteční 27. a 28. listopadu. Populární klání žáků základních škol pořádá již tradičně Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha (SSŠVT).

V letošním pátém ročníku se soutěže účastní 104 českých škol s 2569 žáky. Své síly změří také letos v online testu zaměřeném na informační technologie a logické myšlení.

Z Ústeckého kraje se v letošním roce přihlásily například Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Základní škola Na Příkopech Chomutov, Základní škola Kadaňská Chomutov a Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou. Liberecký kraj v soutěži bude mít i školy z krajského města, jako jsou Základní škola Oblačná či DOCTRINA základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Cílem je prohloubit logické myšlení

Podle slov ředitele pořadatelské Soukromé střední školy výpočetní techniky Martina Vodičky si i letos klade soutěž za cíl prohloubit atraktivní formou logické myšlení.

„První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích, tedy internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování. Druhá část soutěžních úloh je pak věnována matematickému a logickému myšlení," prozrazuje ředitel Martin Vodička.

Tato zajímavá soutěž je postavena na systému logických otázek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří budou reprezentovat nejen sebe, ale i svou školu.

Každému soutěžícímu bude zvlášť vygenerováno 25 otázek formou online testu. Soutěž je dvoukolová. První kolo, které je kvalifikační, probíhá vždy online po registraci na webových stránkách www.it-slot.cz.

Přihlášené školy? Nejvíc je z Prahy

Mezi přihlášenými vévodí školy z Prahy a Středočeského kraje. Nechybí však ani Královéhradecký kraj a v menším množství i školy z ostatních krajů, například Vysočina (Jihlava), Liberecký kraj (Liberec), Olomoucký kraj (Olomouc) či Jihočeský kraj (České Budějovice). Pořadatelé před několika dny, kdy bylo přihlášeno jen 104 škol a z nich 1800 soutěžících, si byli na základě zkušeností jistí, že soutěžící postupně přibudou ze všech koutů České republiky. A to se jim do středy, dne uzávěrky přihlášek, potvrdilo.

Do finále nejlepších pětačtyřicet

Nejlepší hráči se utkají ve druhém kole, které je zároveň finálové. To se bude konat 17. prosince v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku. Soutěží se o zajímavé ceny nejen pro účastníky, ale i pro jejich školu. Partnerem IT-SLOT jsou tradičně firmy Dell a Business communication.

Jak soutěžit?

Aby se mohli školáci soutěže IT-SLOT zúčastnit, musela se jejich základní škola do soutěže nejprve prostřednictvím učitele IT zaregistrovat. Po registraci obdržela škola přihlašovací údaje. Poté mohl učitel IT přihlásit své žáky v sekci „Správa žáků" na webu www.it-slot.cz.

Výhry v soutěži

Mezi hlavními cenami pro školy je například tablet Dell Venue Pro 11, projektor Dell M115HD či monitor Dell UltraSharp U2414M (24"). Všichni účastníci finálového kola, které proběhne 17. prosince, získají poukaz na slevu ze školného na Soukromé střední škole výpočetní techniky ve výši 1 000 Kč. Pro žáky jsou dále připravené výhry jako tablety Lenovo Yoga 10 Full HD, Asus MemoPad HD 7, multimediální zařízení Approx MP3 Player 8GB a Flash Disky.

Z historie soutěže IT-SLOT

První ročník soutěže pořádala SSŠVT v roce 2010, kdy se do soutěže zaregistrovalo 80 základních škol a 960 žáků. Druhý ročník zaznamenal značný nárůst počtu účastníků. Roku 2011 se zaregistrovalo 110 škol a 1740 žáků. Do 3. ročníku se zaregistrovalo v roce 2012 dokonce 123 základních škol s 2567 školáky, přičemž z nich 2253 odehrálo první kolo. Vítězem 3. ročníku se stal Robin Krempaský z Gymnázia a SOŠ Orlová.

Na finálové kolo zatím posledního 4. ročníku IT-SLOT přijelo celkem 28 žáků z 18 škol z celé České republiky. Soutěžící byli například z Českých Budějovic, Plzně či Pardubic. Vítězem se stal Jakub Cach z pardubické Základní školy Polabiny 1, který získal celkem 24 bodů z 25 možných.