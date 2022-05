Podle něj nyní včelaři jarní med vytočí, ale netuší, jestli budou v tomto roce ještě další medy. „Ovlivnit to může hlavně počasí. Když bude sucho a nebude vláha, nebude nektar. Když bude zima a bude deštivo, tak včely nebudou létat. Všechno spolu souvisí. Je tedy potřeba teplo a vlhko,“ vysvětluje Moravec ze Smržova.

Chovu včel se věnuje už dvacet let a poslední dva roky byly podle něj naprosto kritické. Včely se musely dokrmovat, protože by se samy o sebe nepostaraly. To potvrzuje i jiný včelař, Zdeněk Moravec z Včelařského kroužku mládeže Liberec, který se věnuje chovu už osmatřicet roků. Ten aktuálně vidí problém s trendem, kdy se do včelaření vrhá kde kdo, aniž by si o chovu něco dopředu nastudoval.

„Teď je včelařství trend, všichni ve městech si úly dávají na střechy. Já to ale odsuzuji. Kolikrát je za úlem výtahová šachta, tak to rampluje, to včelám neprospívá. Když je horko, sálá smrad z asfaltu,“ kritizuje negativa městského chovu zkušený včelař. V souvislosti s tím poukazuje i na další problém. „Máme potíže s některými novými včelaři, že je to zláká, ale nic nevědí. Koupí si včely a nic neví. Je tady pak problém zdravotní. Když se včelař o včely nestará, ohrožuje celé okolí. Včely se nakazí hned,“ vysvětluje Zdeněk Moravec. Vzpomíná na období před dvěma lety, kdy v Liberci zasáhl chovy mor včelího plodu. „Onemocnění se totiž nedá léčit, ale v okruhu pěti kilometrů se musí spálit všechny chovy. To je pak pohroma. V Liberci jsme to měli asi před dvěma lety. Když se někdo nestará o psa, pojde mu jen jeho pes, když se někdo nestará o včely, ohrozí i všechny kolem,“ podotýká Zdeněk Moravec.

A jaké medy jsou nejoblíbenější? Klasické, občas se ale objevují i různě vylepšené. „Dlouho jsme učili českého spotřebitele na pastový med, protože má tu výhodu, že není kamenný a je to stále gel. Dá se mazat na chleba a je to ideální med pro chlapy, nekape ze lžičky,“ popisuje Tomáš Moravec a pokračuje: „Vždycky se přimíchávalo něco do medu, skořice, ořechy. A ta skořice je jednou z dalších cest, kterou bychom se chtěli ubírat. A je to asi ta nejjednodušší věc.“ Jak včelař ale poznamenává, naráží bohužel na problém s českou legislativou, která ve chvíli, kdy přimíchá něco do medu, dělá z medu vyráběnou potravinu a to si žádá spoustu povolení a papírování navíc. „Zatímco v Evropské unii, ve většině zemí, můžete jako včelař přidat cokoli a je to v naprostém pořádku a nepotřebujete splňovat předpisy potravinových podniků,“ dodává chovatel včel ze Smržova.

V celé republice je přibližně 50 tisíc včelařů. V Liberci chová včely přes dvě stě lidí, skoro každá větší obec má svoji základní organizaci.

„Někdo začne včelařit s láskou a baví ho to, někdo vidí finanční výnos, ale to je strašně riskantní. Jednou se to může vyplatit a pak tři roky nemusí být nic,“ vysvětluje zkušený včelař Zdeněk Moravec. O včelařství se podle něj hodně v poslední době zajímají i ženy, nejčastěji ty na rodičovské dovolené.