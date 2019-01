Stráž pod Ralskem - „Svého" vleku pro vodní lyžování a wakeboarding se na nádrži Horka ve Stráži pod Ralskem dočkají i děti a začátečníci. Pořízení nového vleku schválili zastupitelé.

Nádrž Horka brázdí vodní lyžaři i wakeboardisté. | Foto: Vít Černý

Díky březnovému rozhodnutí zastupitelů si mohla příspěvková organizace města Panda Sport vzít úvěr ve výši 700 tisíc korun. Právě tolik bude vlek stát.

„Reagujeme na poptávku, návštěvnost vleku totiž roste každým rokem," řekl Deníku Michal Ptáček, ředitel organizace Panda Sport, která se o některá městská sportoviště stará.

Podle něj bude malý vlek určen především dětem a začátečníkům. „Na velký vlek se děti totiž skoro nedostaly, je o něj obrovský zájem, fronty na něj se běžně stojí i 20 minut," podotkl Ptáček s tím, že na malém vleku, jenž bude natažen mezi dvěma sloupy, budou jezdci pod neustálým dohledem instruktora.

„Jezdec jezdí tam a zpět, jede na něm jeden člověk, přizpůsobí mu tedy rychlost," vypočítal výhody malého vleku Ptáček. To je hlavní rozdíl oproti velkému vleku, který je natažen mezi čtyřmi sloupy a tvoří okruh. „Když někdo pár metrů po startu spadl, musel opět do fronty. To bylo akorát k naštvání. Kdo spadl v polovině trati, musel ke břehu doplavat," uvedl Ptáček.

Podle něj by nový vlek mohl první zájemce o vodní lyžování svézt už v polovině května. „Je to mobilní zařízení, postavíme ho za čtyři hodiny," říká Ptáček s tím, že přestože zakoupení vleku přijde na statisíce, náklady se dřív nebo později, v závislosti na počasí, vrátí. „Vlek je zisková záležitost, dokonce dotuje i další sportoviště," dodal Michal Ptáček s tím, že se na vlek každý rok prodá asi osm tisíc permanentek.