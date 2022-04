Jejím smyslem bylo zábavnou a hravou formou vysvětlit dětem význam Velikonoc a jejich jednotlivých dnů a tradic s nimi spojených. A protože na dokeském zámku sídlí také muzeum legendárního Čtyřlístku, nemohly chybět ani jeho hrdinové. Děti tak při procházce parkem mohly narazit na hnědého zajíce Pinďu a bílou fenku Fifinku, se kterými se nadšeně fotily.

Josef Dvořák: Když budou baleťáci potřebovat helfnout, jsem k službám

Jak za pořadatele přiblížila Klára Dedková, byla Velikonoční stezka zámeckým parkem první takovou akcí, kterou Kultura Doksy připravila. Předtím totiž organizace Kultura Doksy sídlila v jiných prostorách a podobné hromadné akce navíc omezila epidemie koronaviru.

„Už loni na podzim jsme pořádali stezku s úkoly na halloween a pak Broučkiádu, která se nesla ve stylu Karafiátových Broučků jako příprava na zimu. Na Velikonoce jsme sice pozměnili trasu, ale stále se nese v duchu plnění úkolů s následnou odměnou,“ poznamenala Dedková, která má na starosti kulturní akce a propagaci.

„Úkoly pro nás byly až moc jednoduché, ale to asi bylo tím, aby je zvládly i malé děti. Je to tady ale moc pěkné a líbí se nám Fifinka, se kterou jsme se vyfotili. Byli jsme se podívat také v muzeu, kde jsme si prohlédli starší čtyřlístkové komiksy, které si četli už naše rodiče,“ shodly se páťačky Johanka a Eliška, které se do Doks přijely podívat z Litoměřicka.

Tradiční symbol Velikonoc se rozsvítil na Skalce nad Novým Borem

Muzeum Čtyřlístku není v Doksech náhodou. Městečko u Máchova jezera a jeho okolí je totiž dějištěm tohoto známého komiksu. Jeho autor Jaroslav Němeček nedaleko Doks vlastní chalupu. Z „Mácháče“ se proto v příbězích stal Blaťák, z města Doksy Třeskoprsky a hrad Bezzub je ve skutečnosti hrad Bezděz.

Muzeum se z původních prostor městské knihovny, stejně jako další organizační složky dokeské kultury, které sídlily různě po městě, přestěhovalo do zámku v prosinci 2019. Návštěvníci tu tak najdou také knihovnu, infocentrum či městskou galerii. O kulturní akce tu proto není nouze. „Pro děti na letošní léto chystáme například oslavy dětského dne, akci Pohádkový zámek nebo Piškotéku, kde si užijí hudbu a další zábavu,“ doplnila Klára Dedková.

Zámek do svého vlastnictví převzalo město Doksy od Libereckého kraje v roce 2015. Po následné rekonstrukci je tu od roku 2020 otevřený také prohlídkový okruh věnovaný roku Valdštějnů, kteří památku vlastnili do roku 1945.