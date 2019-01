Bzí u Železného Brodu - Expandující festival tvrdé hudby plní sliby. Do sokolovny ve Bzí u Železného Brodu míří opět vyšší level.

Metalová formace Seven zahraje 14. dubna ve Bzí u Železného Brodu v rámci Crossover SickFest vol. 4 | Foto: Promo foto Seven

Organizátoři rozvíjejícího se festivalu klubové tvrdé hudby s názvem Crossover SickFest si „nehonili trika“, když po skončení loňské třetí akce slibovali, že na jaře přivezou někoho ze zahraničí.



Jak se hraje v Rakousku



Již dnes je jasno. V sobotu 14. dubna se v sokolovně ve Bzí představí rakouská metalcoreová úderka Red Square Scenario.

„V dubnu jsou na evropském turné. Doufáme, že tato kapela osloví mladší ročníky, které mají v oblibě současnou tvrdou muziku, což neznamená, že si na své nepřijdou fanoušci hardcore, kteří mají náš festival již zažitý a podporují nás,“ přiblížil za pořádající sdružení F.A.King Crew Pavel Tlach.



Hvězdy Seven



Ale to není zdaleka vše. Za hlavní hvězdu festivalu jsou totiž považováni jihočeští Seven, v jejichž řadách nalezneme fenomenálního kytaristu Honzu „Kirka“ Běhunka.



Kapela se vrátila z turné po Rusku, kde propagovala aktuální album „Freedom Call“. „Seven jsou fenoménem současné tuzemské rockové a metalové scény. Vždyť novinkové album vyšlo loni v katalogu nejprestižnějšího evropského metalového labelu Nuclear Blast,“ přiblížil Tlach.



„Angažmá Seven je logickým krokem k dalšímu kvalitativnímu posunu festivalu. Ve svém ranku se jedná o prvotřídní hudbu, na kterou, jak doufáme, přijde zase více fanoušků,“ přiblížil Aleš Petráček za organizátory.



Další plány



Dalšími vystupujícími na jarním Crossover SickFestu 4 budou pražští crossover rockoví Checkpoint, vycházející hvězdičky Area Core z České Lípy a turnovští matadoři gothic scény Nothingham. „Výběr je, myslíme si, pestrý, každý by si měl přijít na to své,“ doplnil Tlach.



Organizátoři již přitom spřádají plány na páté pokračování již etablované akce, které by se mělo na stejném místě konat na podzim.

„Už nyní jednáme s agenturami, abychom včas zajistili to nej z klubové scény, co se bude po Evropě pohybovat. Žánrově nejsme vymezeni, fanoušci musí být připraveni na jakýkoli ze stylů tvrdší muziky,“ přiblížil Petráček.



„Mezi námi organizátory to při výběru kapel vždy dost jiskří a tak doufáme, že konečný výsledek publikum ocení,“ doplnil Tlach.



Bzí je priorita



Sdružení F.A.King Crew ale nežije jen festiválkem ve Bzí. Nepříliš dlouhá doba existence sdružení je velice plodná.



„Spolupracujeme s kapelami, pořádáme další malé klubové akce. Třeba Big Bang v lomnickém klubu Aion, motorkářskému klubu Kumpáni z Loužnice jsme připravili program k otevření loňské sezóny,“ přiblížil jen zlomek aktivit Tlach.



„Ale akce ve Bzí je pro nás prioritou, ze které chceme udělat prestižní akci. Tímto děkujeme i za podporu mnoha sponzorů i města Železný Brod. Bez ní bychom těžko zvyšovali úroveň akce,“ doplnil Petráček.



Předchozí ročníky Crossover Sickfestu navštívily vždy stovky fanoušků.