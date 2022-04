Kravařští sice měli Velikonoce v týdenním předstihu, mělo to ale svůj důvod. „Na státní svátek by asi na akci přišlo méně lidí. Rozhodujeme se s načasováním také podle akcí v okolí, abychom se s nimi nekryli,“ vysvětlil Jablonečák Marek Hofman, který rychtu vede pět let. Přes zimu byla zavřená, první akcí pro veřejnost tu byl masopust na konci února.

Smyslem tradiční velikonoční akce v pobočce českolipského muzea je představit staré zvyky a řemesla jako pletení pomlázek nebo barvení kraslic. Možnost vyzkoušet si výrobu postaru nabízeli samotní jarmarečníci. Někteří zdaleka, jiní přímo z Kravař. Jako včelař Miroslav Fikar, který bydlí prakticky za rohem od Vísecké rychty a na jejích akcích bývá pravidelně.

V Kravařích je sice včelařů dost, on ale patří k těm větším a má kolem 60 včelstev. Kromě medu vyrábí i propolis. Nabízel příchozím, aby si udělali vlastní svíčku. „Musíte vzít z úlu mezistěnu, tedy vylisovaný vosk, naformátovat ho, ohřát na provozní teplotu kolem 35 stupňů, dát knot a pak smotat,“ ukazoval lidem, kterým také naléval svou medovinu.

Lidi na akci bavili folklorní soubor z Jablonného v Podještědí PataŠpička s hudebním doprovodem cvikovských Lusatia Consort i divadelníci a muzikanti z pražské agentury Merlet.

Vedení Kravař si velké roubené kulturní památky cení, je to i tahák pro turisty. „Je to rarita, jsme rádi, že tu je,“ potvrdil starosta Kravař a poslanec Vít Vomáčka. Obec se tu loučí se školáky, vítá tady občánky, konají se zde svatby. „Stálo by ale za to ještě do toho nějaké peníze dát. I když rozumím, že je to v této době složité,“ dodal starosta.

Na Víseckou rychtu právě teď zve jedna z výstav českolipského muzea. To se veřejnosti teprve nedávno otevřelo po dvouleté rekonstrukci. Zmíněnou výstavu připravil právě vedoucí rychty Marek Hofman, kromě o roubence v Kravařích je o (ne)roubených staveních slavných herců a muzikantů na Českolipsku.

Významný rok pro rychtu

Na Vísecké rychtě letos slaví 225. výročí výstavby, respektive přestavby starší stavby na tomto místě. Dal k ní povel tehdejší rychtář z rodu německých Kernů, kteří byli v Kravařích přinejmenším od 16. století. Po konci druhé světové války v roce 1945 odsud Kerny stejně jako většinu ostatních Němců vyhnali. Dnes se sem potomci rodu obvykle každý rok jezdí podívat, co je nového. Českolipské muzeum získalo stavbu v 60. letech minulého století.