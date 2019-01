Huť, Pěnčín - Dva mladí muži z Huti pořádají první ročník Veterán Show. Bude to pořádná jízda časem dozadu.

Moskvič - další z klenotů mezi automobily socialistické éry. Dost možná, že i tento stroj bude možné v Huti v sobotu obdivovat. | Foto: Deník

„Bony, chcete bony," pokradmu našeptává vekslák jak vystřižený z druhé poloviny osmdesátých let minulého století.

Až něco podobného zaslechnete v sobotu 16. srpna v Hasičském sportovním areálu Huť při prvním ročníku Veterán Show Huť 2014, neváhejte a kupujte. Bony bude možné směnit za jídlo či pití a pár korunek ušetříte.

Od začátku

Napadlo je to loni, když jeli autobusem do školy. „V Huti se toho moc neděje. Nejdříve jsme plánovali závody kol, ale kamarád Honza Fabián je automechanik, takže nás to táhlo směrem k autům," vypráví Martin Kurfiřt z Huti, jeden ze dvou hlavních organizátorů Veterán Show Huť.

A když auta, proč ne veterány. Ihned začali s přípravami: „Řekli jsme si, že je to první ročník a že nám sem nejspíš opravdu stará auta nedorazí. Tak jsme to koncipovali na auta ze socialistické éry."

Embéčka a prezidenti

Embéčka, žigulíky, trabanti, stodvacky a další auta socialistické éry na místě majitelé představí. Moderátor pak bude mít připraveny jízlivé otázky. Třeba na to, kterého soudruha prezidenta měl nejraději.

Zvláštní flotila dorazí dokonce i ze seriálu Vyprávěj. „To se podařilo přes Pavla Vyplera, předsedy Renault Car Clubu. Mezi flotilou mohou diváci obdivovat i MB 100 autoškola od paní Miroslavy Šimkové z Jablonce," přiblížil Martin Kurfiřt.

Jízda a ceny

Auta mohou zájemci obdivovat od 9 hodin dopoledne. Po obědě ve 13 hodin pak vozy vyrazí na orientační jízdy se zastávkami, kde budou řešit kvízové otázky s náměty z dob socialismu. Body se sčítají a kdo má nejvíc, vyhrál. Pokud dojde na rovnost bodů, rozhodne soutěž v parkování.

A co vítězové získají. Ceny jsou opravdu krásné, díky sponzorům.

„Firma Detesk třeba věnovala repliky autoveteránů naplněné lihovinou," přiblížil organizátor.

Program okolo

Na své si ale přijdou i diváci v areálu. Doprovodný program je totiž bohatý.

Zásah předvedou profesionální hasiči, prohlédnout si můžete i historickou vojenskou a hasičskou techniku. Ani děti nepřijdou zkrátka. Kromě již klasických soutěží (skákání v pytlích, házení kroužků) na ně čekají koně či střelba ze vzduchovky z posedu myslivců. Po trase orientační jízdy pojede i starý autobus Karosa ve službách pivovaru Konrád. „K prodeji budou i trička či placky s motivem Veterán Show," doplnil Martin Kurfiřt.

Organizátoři si pochvalují podporu od obecního úřadu Pěnčín, kam Huť spadá. „Velmi za ni děkujeme."

Martin Kurfiřt po prázdninách odchází na vysokou školu, ale z Veterán Show Huť chce vytvořit tradici. „To by bylo hezké. Budeme se snažit," dodal.

Časový plán (závisí na účasti)

09:00 - 10:00 - Příjezd vozidel

10:00 - 11:00 - Ukázka vozidel

11:00 - 12:00 - Představení vozidel

12:00 - 13:00 - Obědová pauza

13:00 - 15:00 - Orientační jízda s kontrolními stanovišti

16:00 - 17:00 - Vyhlášení výsledků

17:00 … - Koncert skupiny Fernandez, reprodukovaná hudba

DOPROVODNÝ PROGRAM:

- Předvedení hasičského zásahu

- Ukázka historické vojenské techniky

- Ukázka historické hasičské techniky

- Soutěžní úkoly pro děti (dětský den)

- Trhy regionálních produktů

- Vyhlídková jízda historickým autobusem Karosa

- Výstava automobilů ze seriálu vyprávěj

- Sraz vozů značky Alfa Romeo ve večerních hodinách