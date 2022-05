Všem to "sepnulo" až po páteční reportáži, kde zněla slova o rozřezání těla a jeho pálení. CNN Prima News ukázala divákům policejní rekonstrukci, ve které figurovala spoutaná žena. Televizní stanici pak potvrdil vraždu seniora policejní mluvčí. Na soudu zase prozradili, že se žena k činu přiznala a momentálně ji stíhají na svobodě.

Podle místních je jí nějakých 75 let, ve vesnici se narodila, odešla odsud asi v patnácti. V domě pak dál žili její rodiče, ona sem jako na chalupu začala jezdit po jejich smrti, až poměrně nedávno, jinak bydlí na českolipském sídlišti. Měla několik let už několikátého muže, asi stejně starého. „Normálně se s námi bavil, nabízel nám letňáky ze zahrádky, dal si pivko. Byl udělaný, vysoký, v pohodě,“ popisují místní.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Podle některých z nich byla "horší" spíš ona. Jiné svědectví z obce ale říká, že muž úplně bezproblémový nebyl. Sousedce měl bez důvodu dát ránu do hrudníku. „Říkám, co mě mlátíte?“ popsala Deníku. „A on mi dal druhou do břicha. Pro nic za nic,“ zakroutila hlavou seniorka.

Známek domácího násilí vůči jeho ženě – tedy něčeho, co by aspoň nějak vysvětlovalo čin, pro který je podezřelá – toho si ale nikdo, s kým Deník mluvil, nevšiml. Ani nejbližší sousedi.

Zahradu už nedosekal

Kromě chalupy měl postarší pár nedaleko rozlehlou zahradu. „On ji chodil v létě sekat křoviňákem. Viděli jsme ho, my tam chodíme na houby. Druhý den už to nedosekal. Přitom to dodělal vždycky do konce,“ popsala místní, která bydlí nedaleko. Na tamním ohništi se možná žena zbavovala rozřezaných částí těla. „Seděli jsme a přišla, že bude pálit bordel, nějaké staré věci po rodičích. Byl to smrad, jako když se pálí peří,“ popsali lidé.

Jedna z místních si vybavila, že policisté se v obci objevili v druhé polovině října, k rekonstrukci mělo dojít až před Vánoci. „Prolézali i potok, nosili laboratorní kufříčky,“ vylíčila žena s tím, že dům byl dlouho zapečetěný. Asi dva měsíce zpátky se jak u něj, tak u zahrady pohybovala realitka. Údajnou vražedkyni ve vsi po propuštění z vazby viděli poměrně nedávno, nejspíš zařizovala poslední věci kolem domu a zahrady, které prodala.

Muž na Českolipsku nepomohl zraněné spolubydlící, ta po několika týdnech zemřela

Čerstvá reportáž místní šokovala, i když se tu o vraždě šuškalo měsíce. Nikdo ale nic jistě nevěděl. „Celá vesnice hlídala zprávy. Pořád nic, až teprve včera,“ zní obcí, která se stále zdráhá věc přijmout. „Nevím, jak to mohla udělat, je to malá babka. Sotva chodí, jako mimino, krůček po krůčku. Muselo jí pěkně šibnout. Přitom to byla normální vzdělaná ženská,“ zauvažovala jedna z místních.

Jak to bylo, by mělo vyplynout na povrch v hlavním líčení, ženě v něm hrozí až 18 let vězení. Kdy ale bude, není zatím jasné.

Mordy na Českolipsku



Loni Krajský soud v Liberci uznal vinným Václava Miku z vraždy svého souseda, které se dopustil před dvěma lety v září ve Volfarticích. Dlouhodobé sousedské rozepře vyeskalovaly během oslavy narozenin Miky a jeho manželky. Všechno začalo tím, že se obžalovaný šel vymočit k plotu sousedů. Následoval verbální konflikt mezi oběma rodinami, který se později přesunul na obecní cestu. Tam podle rozsudku napadla manželka Miky souseda, který přišel před jejich bránu s vrtákem vyřešit spor. Po chvíli přiběhl její muž, shodil souseda na zem a třikrát z bezprostřední blízkosti na něj vystřelil. Střely ho zasáhly do horní poloviny těla, později útočník vystřelil ještě dvakrát. Na místě zůstal mrtvý otec dvou malých dcer. Obhajoba se snažila přesvědčit soud, že se jednalo o sebeobranu. „Videonahrávka vyloučila, že šlo o sebeobranu. Václav Mika věděl, co dělá. Pro zbraň si šel s jasným úmyslem. Jeho jednání nelze brát jinak než jako úmyslné zabití,“ řekl soudce Pavel Pachner v odůvodnění rozsudku. Obviněného soud poslal do vězení se zvýšenou ostrahou na 14 let.



Mordem vyvrcholila i hádka dvou cizinců předloni na konci listopadu v ubytovně pro nelegální cizince v Nových Zákupech na Českolipsku. Situaci údajně předcházely verbální a fyzické útoky ze strany oběti. Mladší muž kvůli probodnutí levé plíce a srdečnice zemřel do několika minut na místě. Roli v hádce sehrál i alkohol. Zabitý měl v sobě podle výsledků pitvy 2,75 promile alkoholu. Pod vlivem alkoholu byl i obžalovaný, který se v minulosti léčil z těžkého alkoholismu a test prokázal i přítomnost pervitinu v krvi. „Obžalovaný je vinen z vraždy a odsuzuje se k deseti letům odnětí svobody,“ sdělil rozsudek soudce Richard Skýba s tím, že se nejednalo o sebeobranu. Útočník na sobě neměl žádné stopy zranění či škrábnutí od nože. Obžalovaný, kterému hrozilo až osmnáct let vězení, se proti rozsudku odvolal.



